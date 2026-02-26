BAU, el Centre Universitari d'Arts i Disseny, se adscribe a la URV

Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

El BAU, el Centre Universitari d'Arts i Disseny se ha adscrito a la Universidad Rovira i Virgili (URV). Este jueves, se ha firmado el acuerdo entre las dos instituciones para iniciar una etapa de colaboración académica. Con la nueva alianza, se ofrecerá el programa de doctorado conjunto en Arquitectura, Diseño y Arte, se favorecerá la colaboración entre los dos centros en el ámbito de investigación y se reforzará la visión interdisciplinaria en la docencia y la investigación. Por un lado, BAU aporta la pericia en los grados en Diseño y en Bellas Artes, un máster universitario y 21 másters y posgrados, que completará y ampliará la oferta de la URV. Por su parte, la universidad da cobertura para que los títulos sean universitarios.

Con el acuerdo, la URV también ofrece la dimensión internacional y la expansión territorial y, además, aporta la experiencia investigadora, la calidad de los programas de doctorado y la proximidad en la docencia en los estudios de grado. Con respecto a la oferta de una veintena de cursos de formación permanente de BAU con adscripción en la URV será la primera a ponerse en funcionamiento, el curso 2026-27. El siguiente curso, 2027-28, se iniciarán los grados y másters universitarios oficiales, una formación vinculada a la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de la URV. Finalmente, el programa de doctorado en Arquitectura, Diseño y Arte, se prevé que también arranque el curso 2027-28.

El rector de la URV, Josep Pallarès, ha destacado el «valor diferencial» de esta alianza que permite a la universidad «dar un salto cualitativo» y ampliar «a la paleta de colores de los estudios, el nuevo programa de doctorado y la investigación en el ámbito de la arquitectura, las artes y el diseño». Comparte opinión la directora de Bau, Elisabeth Plantada, que ha asegurado que el acuerdo nace de la «confianza mutua, la voluntad de hacer equipo y crecer conjuntamente». Al mismo tiempo, ha dicho que coincide con la ampliación de su edificio, que será «abierto, flexible y adecuado a la manera de entender el diseño y las artes. Todo nos hará crecer en calidad».