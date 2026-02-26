Diari Més

Avistan un grupo de delfines en la playa de l'Arrabassada de Tarragona

La escena ha cautivado a un grupo de jóvenes que han visto estos mamíferos nadando en aguas tarraconenses durante el atardecer

Imagen de uno de los delfines en la playa del Arrebatamiento.

Imagen de uno de los delfines en la playa del Arrebatamiento.

Un grupo de delfines se ha dejado ver este jueves por la tarde en Tarragona. Concretamente, en la playa de l'Arrabassada. Un grupo de jóvenes han quedado cautivados después de ver este grupo de mamíferos nadando en aguas tarraconenses durante el atardecer, y no han dudado en grabar la escena.

Imatge d'un dels dofins a la platja de l'Arrabassada.

No es la primera vez que los delfines se dejan ver en la ciudad, aunque no es tampoco lo habitual. De hecho, son pocos los privilegiados que han podido ver delfines nadando en manada desde la costa tarraconense.

