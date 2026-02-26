Afectaciones al tráfico en Tarragona por una nueva movilización en la Imperial Tàrraco

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Una nueva movilización de los trabajadores de International Paper de Valls y DS Smtih de Montblanc complicará la movilidad en Tarragona. Está prevista que los empleados se concentren a las 10 horas en la Imperial Tàrraco para protestar por el cierre de las plantas y para defender sus puestos de trabajo.

La movilización está prevista de 10.00 h a 14.00 horas. Durante este intervalo horario se pueden producir cortes de tráfico intermitentes a lo largo del itinerario comprendido entre la plaza Imperial Tarraco y el Hotel Tarraco Park, en la carretera de Valencia, que está donde acabará la movilización reivindicativa.

En la movilización del martes pasado, hacia las 12h los manifestantes ya estaban concentrados delante del hotel, afectando sólo a la circulación en el lateral de la misma carretera de Valencia. Aun así, el horario puede variar y por eso se recomienda a la ciudadanía que opte por itinerarios alternativos siempre que sea posible y que circule con prudencia. Aparte, también se pide salir con tiempo suficiente para evitar retrasos y situaciones de tensión.