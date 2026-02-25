Vuelven las Botigues al Carrer en Tarragona con un nuevo Espacio Comercio en la plaza Verdaguer

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

La Vía T impulsa una nueva edición de las Botigues al Carrer, que este año llegan a su 19.ª edición. Esta arrancó ayer y se alargará hasta el 28 de febrero, con presencia en diferentes ejes comerciales de la ciudad. La iniciativa es una acción pensada para liquidar el stock, acercar los establecimientos a la ciudadanía e invitar a pasear por las calles comerciales de Tarragona.

Como principal novedad de este año, el viernes y sábado se estrena el Espacio Comercio en la plaza Verdaguer, un punto de encuentro donde varios comercios saldrán en la calle en formato de expositores. Este nace con la voluntad de ofrecer una manera diferente de vivir las Botigues al Carrer, creando un entorno con ambiente, actividad comercial y restauración en torno a la plaza.

El Espacio Comercio permitirá a los visitantes conocer de más cerca los comercios, interactuar con los profesionales, descubrir productos y servicios y vivir la experiencia de compra en un entorno más abierto y próximo, aprovechando la oferta de bares y restaurantes de la zona. Desde la Vía T, definen el comercio de proximidad como «un elemento clave para mantener vivo el tejido comercial y social de la ciudad».