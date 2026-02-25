El Sindicat d'Habitatge denuncia que la empresa Bettina quiere expulsar a ciento veinte inquilinos

Publicado por Oriol Castro Redactor Tarragona Creado: Actualizado:

El Sindicat d'Habitatge de Tarragona y el Sindicat d'Habitatge Socialista de Catalunya denunciaron ayer la situación que viven los inquilinos de tres bloques de pisos de alquiler propiedad de la empresa Bettina S.A. en Tarragona. Según ha explicado Hugo Moreno, portavoz del sindicato de la ciudad, la compañía ha enviado burofaxs a los residentes de los bloques Pont i Gol número 6 y Joan Ruiz i Porta, números 2 y 4, informándoles que cuando se acabe su contrato de alquiler tendrán que escoger entre comprar el piso o abandonarlo.

En total, la afectación llega a 120 pisos, 60 en el bloque de Pont i Gol y 30 en cada uno de los dos bloques de Ruiz i Porta. El perfil de los residentes es muy diverso: parejas jóvenes sin hijos, familias con criaturas, personas jubiladas y gente en edad laboral.

Los tres bloques de pisos fueron construidos en torno al 2007 y desde el primer momento la promotora había asegurado a los inquilinos que los pisos serían de alquiler indefinido. «Desde el primer día hasta el último la propiedad ha estado diciendo que aquello sería de alquiler siempre, que nunca se tendrían que irse, que no hacía falta que compraran, que no sufrieran», explicó Moreno. El cambio de posición ha llegado de golpe, sin preaviso y sin ningún tipo de negociación previa, según denuncian desde el Sindicato.

Los primeros residentes afectados tendrán que entregar las llaves el 1 de abril si no han podido o querido comprar el piso. El sindicato señala que la empresa no lo ha hecho con todo el mundo al mismo tiempo, sino que va enviando los avisos a medida que se acercan las fechas de vencimiento de cada contrato, una estrategia que, en opinión de los sindicatos, busca «separar el vecindario» y evitar una respuesta colectiva organizada. Unas prácticas que desde la compañía, preguntados por este medio, niegan. Desde Bettina no han querido hacer más declaraciones.

Tener en cuenta la antigüedad

Ante esta situación, los sindicatos enviaron burofaxs de respuesta a la empresa en nombre de los vecinos afectados de cada uno de los bloques, reclamando la apertura de una negociación colectiva. Las dos opciones que los sindicatos ponen sobre la mesa son la renovación de los contratos de alquiler o bien un descuento significativo en el precio de compra de los pisos, que tendría que tener en cuenta los años que cada familia lleva pagando alquiler a la compañía.

Según indican desde los sindicatos de la vivienda, la empresa ha llamado individualmente a los vecinos para tratar la situación. «Se basaba en si no compras dentro de 10 días, te subiré el precio de compra», expuso Moreno, que consideró que se trata de una «pseudonegociación».