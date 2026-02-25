Salud ampliará a 12 horas al día las trombectomías en Joan XXIII, pero faltan profesionales para el 24/7

El Departamento de Salud ampliará el servicio de trombectomías en el hospital Joan XXIII de Tarragona hasta las doce horas diarias todos los días de la semana. Hasta ahora estas intervenciones para minimizar los daños causados por un ictus se llevan a cabo de lunes a viernes de 8 a 20 horas. Según Salud, durante este año se ampliará también a los fines de semana.

Este miércoles, el alcalde de Tarragona y representantes del Departamento se han reunido para hablar de la cuestión. Desde Salud se ha argumentado que faltan profesionales para poder hacer el servicio 24 horas al día, siete días a la semana y que se trabajará para formarlos. Plataformas en defensa de la salud pública han reclamado varias veces que la medida se tome inmediatamente.

Fuentes de Salud han explicado que para llevar a cabo trombectomías hacen falta neurólogos especializados y acreditados por un organismo europeo, y que los que hay no son suficientes para cubrir todos los turnos por todo el país. Actualmente, en las demarcaciones de Barcelona y Gerona hay ocho centros que disponen del 24/7, mientras que en Lleida y Tarragona el servicio es parcial.

En la reunión de este miércoles, la subdirectora del Servicio Catalán de la Salud, Pilar Otermin, ha remarcado que la ampliación horaria de las trombectomías mecánicas no es una cuestión de recursos, es de profesional. «Queremos y necesitamos el liderazgo de los profesionales del territorio», ha enfatizado. El hospital de Bellvitge es uno de los que forma profesionales especializados en trombectomías y desde el Departamento está la voluntad que en el Joan XXIII también se puedan formar.

Otermin ha puesto en valor el compromiso del Servicio Catalán de la Salud así como de la consejera Olga Pané con la demarcación de Tarragona con el fin de avanzar en la ampliación horaria y en la dotación de recursos para la unidad de ictus del Joan XXII, que es lo referente en la demarcación para estos casos.

Desde Salud también se ha añadido que actualmente, el código ictus está cubierto 24 horas para el territorio. En caso de que un paciente sufra un ictus fuera del horario en el cual se hacen trombectomías y requiera una, se deriva en Barcelona. Desde las plataformas de usuarios se pone de manifiesto que este hecho supone un empeoramiento de las condiciones médicas del enfermo, ya que en el caso del ictus las actuaciones rápidas son vitales para evitar secuelas. Con respecto a la posterior recuperación, el Departamento también se ha comprometido a reforzar el número de camas de la unidad de ictus así como de los tratamientos de rehabilitación.

Después de la reunión, el alcalde ha querido agradecer «la predisposición y el trabajo continuado que desde hace tiempo está haciendo al Departamento de Salud, la consejera Olga Pané, y los profesionales del territorio.» En este sentido, ha destacado que «el anuncio de implantar el servicio de trombectomía durante los fines de semana, alcanzando las 12 horas durante los siete días de la semana, es un gran avance para la ciudad y para el conjunto del territorio».

Viñuales también ha puesto en valor el compromiso del Departamento de Salud para seguir avanzando hasta garantizar el servicio las 24 horas del día. «Este es el objetivo compartido: consolidar y ampliar el servicio para ofrecer la mejor atención posible en un momento tan crítico como es un ictus», ha señalado.