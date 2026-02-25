Revientan 50 trasteros en un robo con fuerza en la calle Manuel de Falla de Tarragona

Publicado por Rubén Pizarro Creado: Actualizado:

Un total de 50 trasteros han sido forzados esta pasada noche en un edificio situado en la calle Manuel de Falla de Tarragona. El aviso a los Mossos se ha producido esta mañana a las 9.24 horas, cuando un vecino ha alertado de que se había producido un robo con fuerza en el inmueble.

Al conocer los hechos, varios residentes han bajado hasta la zona de los trasteros y se han encontrado las puertas reventadas y con signos evidentes de haber sido manipuladas. La situación ha generado indignación y preocupación entre los afectados, que han empezado a revisar los espacios para comprobar los daños y posibles objetos sustraídos.

Imagen de los trasteros abiertosPropia

Los Mossos se han desplazado hasta el lugar de los hechos, donde han realizado fotografías, han recogido huellas y otros indicios para avanzar en la investigación. Ahora, los vecinos tendrán que formalizar la denuncia de manera individual, mientras la policía resta a la espera de toda la información para determinar el alcance del robo.

El viernes se informó de una bajada de la criminalidad

Este mismo viernes se habían hecho públicos datos que apuntaban a un descenso del 3,4% de la criminalidad en Tarragona. Las cifras oficiales señalaban una reducción de los hechos delictivos en el municipio en el último periodo analizado.

Sin embargo, un episodio como el reciente robo contrasta con esta tendencia.