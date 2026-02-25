Josep Icart, una obra pictórica que desafía el tiempo

Publicado por Cristina Serret Creado: Actualizado:

La exposición antológica A la recerca de la llum, dedicada al pintor tarraconense Josep Icart, coincide con el 40.º aniversario de la muerte del artista y reivindica una figura central del arte tarraconense de la segunda mitad del siglo XX, a menudo eclipsada por su voluntad de priorizar la creación y la docencia por encima de la proyección pública.

Con la luz como hilo conductor, la exposición tiene como punto de partida las primeras obras figurativas, influidas por el postimpresionismo y arraigadas en paisajes del Montsant, Prades o Cornudella, y muestra su evolución hacia la abstracción, cuándo Icart convirtió el paisaje en un espacio interior y emocional. «A lo largo del recorrido se ve claramente como empieza con tonos oscuros y formas más pesadas, que progresivamente se abren hacia la claridad. Hay una etapa de transición y experimentación, hasta una etapa final de paisajes muy luminosos, con un gran dominio del color y de la luz», explica Sílvia Icart, hija del pintor.

La muestra permite, además, redescubrir algunos de los paisajes más emblemáticos de las comarcas tarraconenses a través de la abstracción y la interpretación personal del artista: la naturaleza no era sólo un tema en su obra, sino una conexión profunda con el universo. Así por ejemplo, en el Montsant, Icart encontraba un espacio de contemplación y trascendencia.

Sílvia Icart destaca también la intencionalidad de la exposición: «Coincidiendo con el 40.º aniversario de su muerte, queríamos reivindicar la figura de mi padre dentro del mundo cultural de Tarragona y dar a conocer una trayectoria prolífica que influyó a muchos jóvenes artistas de la Escuela de Arte de la Diputació de Tarragona».

La selección de obras incluye un buen número de telas de gran formato, organizadas de manera antológica para mostrar las cuatro etapas principales: desde la figuración inicial hasta la abstracción luminosa, que culmina en los paisajes más poéticos.

«Aunque la pintura corresponde a los años 70 y 80, no por eso deja de ser innovadora. Su obra se mantiene viva y actual, con valores y técnicas que siguen siendo completamente modernas. Creo que puede ofrecer mucho a las nuevas generaciones, a pesar de los grandes cambios que ha experimentado el arte en los últimos años», subraya. También destaca el carácter ecológico y contemplativo de los paisajes: «Mi padre vivía intensamente la naturaleza y es, más que nunca, un discurso actual».

Las obras presentadas provienen de la colección familiar. Muchas no habían estado expuestas antes, y verlas juntas permite comprender su evolución. «Pintar era su proyecto de vida, pero también se dedicó a la restauración y al diseño. Era, en cierta manera, un artista completo: restauraba, hacía esgrafiados y dorados, recuperaba piezas antiguas y, además, era muy buen dibujante», asegura Icart. La exposición lo refleja con un espacio donde se pueden ver ejemplos de restauración realizada por Icart en iglesias y otros edificios históricos de Tarragona, mostrando su faceta de artista integral.

A la recerca de la llum se puede visitar en el Tinglado 1 del Moll de Costa de Port Tarragona hasta el 5 de abril.