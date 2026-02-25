El gobierno español reconoce al tarraconense Juan Gabriel Rodrigo Knafo como víctima

El Gobierno español ha reconocido como víctima de violencia injusta a Juan Gabriel Rodrigo Knafo, el joven que murió en Tarragona el año 1976 en una manifestación en solidaridad con los obreros asesinados en las protestas del 3 de marzo en Vitoria. El tarraconense ha sido incluido entre las 31 personas damnificadas por la actuación policial de aquellos días, que han sido reconocidas como víctimas en aplicación de la ley de Memoria Democrática.

La familia defiende que fue asesinado por la policía armada

Se trata de los cinco muertos en Vitoria, -José Castillo, Pedro Mari Martínez, Bienvenido Pereda, Romualdo Barroso, y Francisco Aznar- Rodrigo Knafo, y Vicente Antón Ferrero, que fue asesinado en un acto solidario en Basaurio. Completan el listado de personas que resultaron heridas en la actuación policial de Vitoria y los que fueron detenidos y encarcelados.

Además de este reconocimiento y reparación moral individual, la Asociación insiste en reclamar al Gobierno «una declaración oficial que desmienta la versión oficial franquista». En el caso de Rodrigo Knafo, esta versión dice que el joven murió al caer desde el tejado de un edificio de la calle Unió, mientras que la familia defiende que fue asesinado por dos agentes de la policía armada.