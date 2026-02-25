ERC acusa a Viñuales de incumplir el acuerdo de los centros cívicos y dejar el centro de Tarragona sin equipamientos

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

ERC Tarragona ha cargado contra el alcalde Rubén Viñuales y el gobierno del PSC por haber rechazado al último Pleno municipal la creación de dos centros cívicos que, según los republicanos, formaban parte de los acuerdos vinculados a los presupuestos del 2024. La formación considera que este posicionamiento deja el centro de la ciudad sin estos equipamientos y evidencia, dicen, un incumplimiento de los compromisos adquiridos.

El consejero Xavi Puig ha lamentado que la propuesta fuera votada en contra y ha criticado lo que considera una falta de respeto hacia los acuerdos alcanzados. Según ERC, la necesidad de desplegar una red de centros cívicos afecta especialmente zonas como el centro, la Parte Alta, el Parque del Francolí, la Parte Baja o Levante, donde defienden que estos espacios son clave para reforzar el tejido asociativo y la vida comunitaria.

La portavoz del grupo municipal, Maria Roig, ha advertido que la falta de estos equipamientos puede acentuar las diferencias entre barrios y ha defendido que los centros cívicos son herramientas fundamentales para promover la cohesión social. ERC también ha señalado otros compromisos pendientes del mandato, como la gratuidad del bus o diferentes proyectos de espacio público, que consideran ejemplos de una dinámica de incumplimientos.

A pesar de la crítica, el grupo republicano asegura que seguirá exigiendo el cumplimiento de los acuerdos firmados en el 2024 y mantendrá una actitud 'constructiva y propositiva' para adelantar en el modelo de ciudad que defienden, insistiendo en que su compromiso es con Tarragona y con el desarrollo de una red real de centros cívicos.