El EIC presenta en Tarragona una nueva guía para prevenir accidentes industriales graves en el sector químico

El Colegio de Ingenieros Industriales de Cataluña (EIC) organizó ayer en Tarragona la jornada Seguridad de proceso: clave para la prevención de accidentes industriales graves, con el objetivo de situar el territorio en el centro del debate sobre la gestión de los riesgos en el sector químico. Este encuentro sirvió para reforzar el papel de la demarcación como polo de referencia y también como generador de conocimiento técnico en este ámbito.

Durante el acto, se presentó el documento Industria química y seguridad de proceso, elaborado por el Grupo de Seguridad de Procesos de la Comisión de Industria Química del Colegio. El documento nace con la voluntad de ofrecer una guía clara y estructurada que ayude a las empresas a avanzar hacia entornos productivos más seguros, resilientes y preparados ante riesgos cada vez más complejos.

El estudio insiste en la necesidad de priorizar un diseño seguro por encima del beneficio económico inmediato, y gestionar estas amenazas durante todo el ciclo de vida de las instalaciones. En este sentido, se señala que la evaluación de riesgos es un pilar fundmaental y recoge metodologías como HAZOP, FMEA, LOPA o SIL. Todas compadecen tres fases básicas: la identificación, la valoración de la probabilidad y gravedad, y la garantía de control continuado a lo largo del tiempo. Más allá de las herramientas técnicas, el texto pone el acento en el factor humano.

La gestión del conocimiento, la formación y un liderazgo activo son «imprescindibles» para consolidar una cultura de seguridad sólida. En la operación diaria de una empresa, eso se acaba traduciendo en procedimientos normalizados, permisos de trabajo, mantenimiento preventivo, gestión rigurosa del cambio y una correcta gestión de alarmas. En el texto se apunta que, como la eliminación total de las amenazas es imposible, la preparación de emergencias y la coordinación con las autoridades son claves.

Las conclusiones del documento elaborado por el Colegio indican que la digitalización, la inteligencia artificial y la internet industrial de las cosas ya son una realidad en muchas organizaciones. Estas tecnologías permiten pasar de una gestión reactiva a una predictiva y basada en datos, con aplicaciones como gemelos digitales, monitorización en tiempo real, detección de anomalías y mantenimiento predictivo.

El informe destaca que hay que fomentar el aprendizaje continuo al personal

Con todo, se remarca que el éxito no depende sólo de la tecnología, sino de la calidad de los datos, de su integración en los procesos y de la competencia digital de las personas. La innovación tecnológica tiene que ir acompañada de una evolución cultural y organizativa. Las empresas que lo consigan serán más seguras, más eficientes y más resilientes en un entorno global cada vez más complejo.

Las voces del estudio

Arturo Trujillo, vicepresidente de DEKRA y uno de los autores del documento, recordó que la dimensión de una empresa no garantiza una buena gestión del riesgo si no hay una cultura sólida de seguridad. «Todo el mundo tiene un papel», afirmó, destacando que, a pesar de la percepción pública, hay una intensa actividad preventiva a menudo poco visible. «Hoy hay más sensibilidad social y administrativa. La gestión del riesgo es más visible», añadió. Por su parte, Ramon Camps, Iberian Director de TEMA y coautor de la publicación, explicó que el objetivo del texto es ofrecer «una guía fácil de leer, útil y adaptada a la realidad de la industria catalana y española».