Memoria Democrática de Tarragona programa una cincuentena de actos sobre el tardofranquismo y la transición

El Ayuntamiento de Tarragona ha presentado este martes el programa de actos de Memoria Democrática para este 2026. Bajo el título El tardofranquismo y la transición, se han programado una cincuentena de actos que arrancarán el 4 de marzo y se alargarán hasta el 11 de diciembre.

Se han organizado conferencias, exposiciones, presentaciones de libros; actos relacionados en los espacios de la memoria que tenemos en la ciudad; mesas redondas y actividades dirigidas a los más jóvenes. Todos ellos se enmarcan en el periodo que va desde la Segunda República hasta la transición. «Queremos que este programa sea un espacio de conocimiento y de reflexión con el fin de generar una cultura de la paz tan necesaria», ha dicho la consejera de Cultura, Sandra Ramos.

Asimismo, en el marco de la conmemoración de los cincuenta años de la muerte de Juan Gabriel Rodrigo Knafo, también se ha organizado un acto institucional para recordar su figura, tal como se hace cada año. En esta edición, se han programado cuatro actos más -conferencias y proyecciones de documentales-, para saber qué pasó en otras ciudades del estado y como se han desarrollado las acciones judiciales para aclarar los hechos.

Por otra parte, se celebrará el concierto organizado por la Asociación de Músicos de Tarragona, la cual se hará en la Taberna Republicana y se harán cinco pases de documentales, entre ellos el producido por la comisión de Programas de Memoria Democrática y Taco 12 Un hilo de luz. Además, se colocarán tres nuevos adoquines y se señalizará un nuevo espacio de memoria, el refugio antiaéreo del Serrallo.