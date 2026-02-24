La llama del Correllengua Universitari vuelve a encender la URV

Imagen de los estudiantes durante la lectura del manifiesto del Correllengua Universitari en la Universidad Rovira i Virgili.URV

Publicado por Marta Omella Tarragona

La llama del catalán vuelve a quemar en Tarragona. Ayer la URV encendía la antorcha del Correllengua Universitari, dando el pistoletazo de salida a la segunda edición de la iniciativa. La acción, impulsada por el Consejo Nacional de la Juventud de Cataluña (CNJC) y organizada con la ayuda de los estudiantes, tiene el objetivo de reivindicar la lengua y la cultura catalana en las universidades públicas de Cataluña.

Todo empezaba a las doce y media, cuando la llama se encendía en el Camp de Mart e iniciaba su recorrido hasta el Campus Catalunya, acompañada de la música de la charanga Estrella Band.

A medida que se acercaba la llegada, más alumnos se acercaban a la entrada del campus para sumarse a la celebración. Algunos, de forma improvisada. «Estábamos en el bar, haciendo tiempo entre clases y hemos oído música, así que hemos salido a ver el ambiente», explicaba Ona Párraga, estudiante de Comunicación Audiovisual.

«Es una muy buena idea, porque convierten la reivindicación en fiesta y al final eso hace que la gente quiera implicarse, aunque sea un día», opinaba. «Creo que es una buena manera de visibilizar la problemática, porque muchas personas no son conscientes,» añadía Àlex Roure, que cursa el grado de Historia del Arte y Arqueología.

A la una y media, la juerga se detenía unos minutos para dar paso a la lectura del manifiesto. «Vivimos una emergencia lingüística. No es una exageración, los datos lo demuestran», decía el texto, que denunciaba también la bajada del uso del catalán en la universidad, reclamando la necesidad de garantizar la seguridad lingüística a las aulas.

Pedir que se cumpla la lengua anunciada no es un radicalismo, es exigir un derecho. Hablar en catalán no es cerrar puertas, es mantener vivo un idioma que necesita espacios de uso real. Tenemos que ser valientes y huir del conformismo y organizarnos, fortalecer el tejido cultural y asociativo, dar un paso adelante y tomar partido», anunciaba el discurso.

Una vez completada la lectura y la actuación de los Pataquers, la plaza de la Concordia se adentraba de nuevo en el ambiente festivo, acogiendo un vermú, juegos lingüísticos y una gran fideuada popular.

La jornada se alargaba hasta las seis con la música de PD Perroflas y PD Gustera, una celebración que no dejaba atrás su espíritu reivindicativo. «Iniciativas como estas son muy importantes, ahora más que nunca. La última encuesta de usos lingüísticos muestra cifras preocupantes», afirmaba Núria Roger, estudiante de Filología Catalana y miembro de la organización.

«También hay que potenciar el uso académico de la lengua a las universidades. En los másters, por ejemplo, sólo el 37% de la docencia es en catalán», explicaba. «Además, sólo una de cada diez tesis doctorales se publican en catalán. Es cierto que el ámbito de la investigación tiene el inglés como idioma principal, pero la internacionalización no tendría que ser sinónimo de minorizar nuestra lengua», añadía Laia Ventura, compañera de grado y comisión. «Es todo un orgullo para nosotros volver a formar parte de esta iniciativa y que este año la URV acoja el encendido de la llama», expresaba.

Mañana esta llegará a la Universitat de Lleida, mientras que el miércoles hará parada en la Universitat de Girona. El jueves finalizará su recorrido en la Universidad Autònoma de Barcelona, después de visitar la Universitat Pompeu Fabra y la Universitat de Barcelona.