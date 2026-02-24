La Guardia Urbana de Tarragona dobla el gasto de alquiler de caballos para ampliar el servicio de la unidad montada

Imagen de archivo de la Unidad Montada de la Guardia Urbana de Tarragona durante el dispositivo especial del Lunes de Pascua el año pasado.GERARD MARTÍ

El Ayuntamiento de Tarragona ha incrementado este 2026 hasta los 13.310 euros (IVA incluido) el presupuesto destinado al alquiler de caballos para la unidad montada de la Guardia Urbana. Hasta ahora, el contrato anual de este servicio no superaba el umbral de los 7.500 euros, hecho que no obligaba al consistorio a sacarlo a licitación pública.

Este año, en cambio, el importe ha crecido «con la voluntad de mejorar las condiciones del servicio, ajustarlo a los costes reales y poder tener plena disponibilidad de los animales para que puedan hacer salidas en cualquier momento», hecho que permitirá reforzar dispositivos especiales y patrullajes en espacios de difícil acceso. El aumento responde también al incremento generalizado de los costes del sector.

El contrato, que incluye el alquiler de dos caballos y su transporte hasta finales de año, se ha adjudicado en la empresa Tarracorest Seveis de Restauración SL, con sede en Altafulla, aunque los animales se encuentran en el término municipal de Tarragona. Según indican fuentes municipales, el Ayuntamiento optó por el alquiler porque ni el consistorio ni la Guardia Urbana disponen de instalaciones adecuadas para alojar los caballos, ni del remolque necesario para transportarlos.

El servicio se contrató por primera vez el año 2022 para cubrir acontecimientos concretos, como la campaña de Navidad. En el 2023 se repitió el mismo modelo «puntual», mientras que los años 2024 y 2025 el contrato se amplió más meses, aunque se mantenía como contrato menor, ya que todavía no superaba los 7.500 euros.

A diferencia del modelo tarraconense, basado en el alquiler externo de caballos, otros municipios del entorno disponen de unidades montadas con animales en propiedad. Es el caso de Reus, donde la Guardia Urbana cuenta con una unidad formada por una decimotercera de agentes que hacen tareas de patrullaje preventivo desde que la ciudad recuperó el servicio, el año 2004.

¿Cuándo se activa la unidad?

La unidad montada se activa principalmente en grandes acontecimientos y dispositivos especiales de la ciudad, como la campaña de Navidad, la temporada de playas, la festividad de Sant Jordi, Santa Tecla, Sant Magí, Sant Joan, Lunes de Pascua o la festividad de la Guardia Urbana, entre otros.

También se destina a patrullajes en zonas donde el acceso con vehículos es complicado, como el Bosque de la Marquesa o el entorno del Diable del Diablo, así como en actos tradicionales como los Tres Tombs y celebraciones de otros municipios donde los agentes participan como invitados.

La unidad montada está integrada por un cabo y cuatro agentes de la Guardia Urbana, que forman parte de otras unidades del cuerpo. Cuando hay que activar el servicio, los responsables coordinan la compatibilidad de funciones para garantizar la disponibilidad.

Para formar parte de esta unidad, los agentes tienen que acreditar habilidades, conocimientos y formación específica para montar a caballo y superar pruebas de selección. Además, realizan formación continuada durante el año y entrenan conjuntamente con los animales para prepararlos ante diferentes situaciones con las cuales se pueden encontrar estando de servicio.