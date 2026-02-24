Convocan una concentración 'therian' en Tarragona

Fin -nombre ficticio-, un joven de 17 años de Sant Feliu de Llobregat (Barcelona), que se identifica con un lobo gris albino, forma nueve años que forma parte de la comunidad 'therian.EFE

El nuevo fenómeno social therian está aterrizando en la mayor parte de ciudades de España y Tarragona no podía ser menos. Una cuenta de TikTok había convocado un encuentro en el Río Francolí para este 28 de febrero pero, finalmente, se ha decidido aplazarlo al 7 de marzo, a las 16 horas.

Los therians son personas que se identifican, a nivel interno y psicológico o espiritual, con un animal real (existente actualmente o extinguido). Esta identificación no es literal ni física: no creen que sean animales en el cuerpo, sino que sienten que una parte profunda de su «yo» es animal. En algunos casos incluso reproducen los comportamientos. El fenómeno que se ha hecho viral en la última semana en las redes sociales.

Este ninguna semana ha habido encontradas en Bilbao, Barcelona, Zaragoza, Pamplona o A Coruña. Estas han sido fallidas ya que sólo se han reunido curiosos pero nigún therian «real». En Barcelona la quedada fue en el Arco de Triunfo y reunió a unas 3.000 personas. La no presencia de ningún therian hizo que algunos jóvenes aprovecharan para hacer burla de este colectivo. Hacia las 19h de la tarde, en el paseo de Lluís Companys algunos de los jóvenes se pusieron máscaras y lanzaron pienso en señal de befa. El encuentro acabó con varios disturbios y cuatro detenidos.

El Arco de Triunfo de Barcelona se llena de curiosos en busca de ‘therians’.ACN

Donde si se pudo ver algun therian fue en Madrid en la concentración convocada en la Puerta del Sol.