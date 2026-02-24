El Ayuntamiento termina los cambios de zona regulada en torno al Pax

Publicado por Oriol Castro Redactor Tarragona Creado: Actualizado:

Ahora si, cambios terminados. El Ayuntamiento de Tarragona ya ha aprobado la resolución que modifica diferentes plazas de zona regulada en Tarragona 2, en torno al colegio Pax. Tres tramos de calle que hasta ahora eran zona verde pasarán a ser zona naranja, pensada para estacionamientos de larga duración. Finalmente, los tramos afectados son la calle Joan Antonio y Guardias (entre los números 11 y 21), la calle Josep M. Casas de Muller (entre los números 5 y 8) y la calle Josep Gramunt i Subiela (entre los números 92 y 95). Después de la primera propuesta hecha por el consistorio, que contó con el trabajo del grupo municipal d'En Comú Podem, ahora se han modificado algunos puntos conjuntamente con los vecinos y el AFA de la escuela.

Otros cambios

En sentido contrario, dos calles del Sector Norte ganan zona verde a expensas de la zona azul. Las calles Florenci Vives i Castellers de Tarragona, que hasta ahora eran zona de corta duración, pasarán a tener condiciones preferentes para residentes, una medida que busca garantizar que los vecinos de esta parte del barrio dispongan de espacio para aparcar cerca de su casa.

Los buses de cruceristas, en la calle Mallorca

Más allá, en el mismo decreto que ha publicado el Ayuntamiento, se expone que los estacionamientos de zona azul de la calle Mallorca entre los números 4 y 16 quedarán sin servicio desde el mes de marzo hasta octubre, en horario de 8 a 20 horas. Durante estos meses, este espacio se utilizará como a punto de carga y descarga de pasajeros de los cruceros que atracan en el puerto de Tarragona. La ciudad prevé recibir a unos 30.000 cruceristas más este año respecto del año pasado. En total, se estima alcanzar la cifra de 155.000 pasajeros en un año que será de récord gracias al salto con respecto a las escalas, que crecerán hasta las 79. El aumento de las escalas previstas responde a la apuesta del segmento de lujo por Tarragona, concretamente de la naviera Viking Cruises, que pasará de tres escalas a diecisiete. Asimismo, MSC también incrementará sus escalas en Tarragona, de 25 a 32, aunque operará en un barco más pequeño. La temporada pasada fue la tercera mejor en el histórico del Puerto. La mejor fue la del 2019.

