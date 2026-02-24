Primer paso para la transformación de tres céntricas calles de Tarragona: nueva plaza, dirección única y protagonismo para los peatones

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Este martes se ha publicado la licitación para la redacción del proyecto de reforma urbana del eje vial Unió, Prim i Apodaca, con un plazo de presentación de solicitudes que finaliza el 31 de marzo. El presupuesto base es de 142.910,08 € IVA incluido, y el contrato prevé un plazo de ejecución de seis meses.

El alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, ha subrayado que «esta licitación supone un paso clave en la transformación de un espacio estratégico de la ciudad, que permitirá dignificar, modernizar y hacer más amable este ámbito, mejorando la calidad del espacio público y la convivencia». La intervención busca dar nueva vida a una zona que ha perdido parte de su atractivo por la degradación urbana y el cierre de comercios.

El proyecto se tendrá que estructurar en dos fases: la primera del tramo Plaza Prim-Apodaca y la segunda el tramo de la calle Unió. La primera fase ha sido incluida en la propuesta presentada en el Plan de Barrios y Villas de Cataluña 2026-2030, con un importe estimado de 3.100.000 €.

Líneas maestras del proyecto

El pliego de cláusulas plantea las líneas maestras que tienen que regir el proyecto. Por ejemplo se incluye el cambio en la movilidad de las calles Unió y Apodaca para que sean de un único sentido, preferentemente de bajada (dirección Rambla Nueva en Plaza dels Carros), de esta manera el espacio para los peatones ganará en protagonismo.

También se plantea que el espacio conformado por la Plaza Prim, la Media Luna y la placeta de Sant Joan se convierta en el espacio central del proyecto, generando un espacio de calidad, que ponga en valor las trazas urbanas genuinas, y que ocurra un punto de encuentro por los ciudadanos.