El Ayuntamiento de Tarragona planificará este año la futura gestión de la red de alcantarillado

Publicado por Oriol Castro Redactor Tarragona Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Tarragona ha licitado la redacción del Plan Integral de Gestión del Sistema de Saneamiento (PIGSS) de la ciudad, un documento técnico de gran alcance que tendrá que analizar y planificar el futuro de toda la red de alcantarillado y saneamiento. El expediente de la licitación, promovido por el área de Medio Ambiente municipal, se ha impulsado con carácter de urgencia, ya que la normativa vigente obliga los titulares de las autorizaciones de vertido a presentar este tipo de planes en un plazo máximo de tres años desde la aprobación del Real Decreto 665/2023, un plazo que finaliza septiembre de este año.

La necesidad de elaborar el PIGSS responde a varias obligaciones legales y ambientales. Por una parte, la Directiva europea 2024/3019 sobre tratamiento de aguas residuales urbanas impone nuevos objetivos de reducción de la contaminación provocada por los desbordamientos del sistema de saneamiento en episodios de lluvia, que hacen llegar a los ríos materia orgánica, basura y microplásticos. Por otra parte, en noviembre del 2024 la Agencia Catalana del Agua incluyó el sistema de saneamiento de Tarragona en el inventario de sistemas públicos obligados a elaborar este documento técnico de futuro.

Sólo en el término municipal de Tarragona, la red de alcantarillado suma aproximadamente 205 kilómetros de colectores, con unos 52 rebosaderos, 8 estaciones de bombeo, y cerca de seis mil sumideros y seis mil pozos de registro. El permiso de vertido vigente registra un total de 65 rebosaderos entre también los que hay en Constantí y els Pallaresos.

Actualizar cada cinco años

El Plan tendrá que contar con una colección de planos, un presupuesto detallado con cronograma de financiación y un resumen ejecutivo. El plan se tendrá que actualizar cada cinco años desde su aprobación definitiva. Uno de los aspectos más relevantes del Plan es que tendrá que incorporar los escenarios de cambio climático en todos los análisis de funcionamiento de la red. Eso significa que los modelos hidráulicos no se limitarán a simular las condiciones actuales de pluviometría, sino que tendrán que contemplar los episodios de lluvia en escenarios futuros.

La ley europea fija nuevos objetivos de reducción de la contaminación

Todavía más agua

El Campo de Tarragona es un territorio especialmente expuesto a episodios de lluvia intensa y torrencial, una tendencia que se espera que se intensifique en las próximas décadas. Este hecho compuerta que este ejercicio de planificación tenga una dimensión estratégica de largo plazo que va mucho más allá del simple cumplimiento normativo.