Un tren averiado provoca retrasos de más de una hora en la estación de Tarragona

Un tren que probablemente se dirigía a Reus este mediodía, ha sufrido una avería casi al llegar a la estación de Tarragona, provocando retrasos importantes de más de una hora. Según información recogida, el conductor ha explicado que el tren «daba tirones cada cinco metros», hecho que hacía imposible completar el trayecto con seguridad.

Además, un tren de mercancías ha quedado parado en la vía 2, la que conecta con Barcelona, obligando la operativa a derivar todos los trenes y pasajeros hacia la vía 1, una situación poco habitual según los testigos. Los retrasos se han ido acumulando y han afectado a varios servicios que circulan por este tramo de la red.

Los pasajeros se han tenido que bajar del tren casi en la misma estación, en una situación que ha generado confusión e incomodidad. Hasta el momento, no hay confirmación oficial sobre posibles afectaciones a los viajeros del tren averiado ni sobre el tiempo estimado de reposición del servicio habitual.