Los tarraconenses registraron 21.674 incidencias en la Epp! en 2025 y el 67% se resolvieron en tres días o menos

¡El Ayuntamiento de Tarragona ha registrado un aumento significativo de las incidencias notificadas por la ciudadanía a través de la aplicación Epp!, el Teléfono Verde o el correo electrónico del departamento de Medio Ambiente. A lo largo del 2025, el consistorio recibió hasta 21.674 entradas, el 67% de las cuales se resolvieron en tres días o menos. Esta cifra supone un incremento del 17,6% con respecto al 2024, cuando hubo 18.429.

El análisis de los canales de entrada confirma una clara apuesta de los tarraconenses por la Epp!, que se ha consolidado sin duda como la vía principal de comunicación para transmitir quejas o peticiones, especialmente en incidencias de resolución rápida relacionadas con la limpieza y el mantenimiento del espacio público. La aplicación concentra más del 90% de las incidencias, con 19.844 entradas durante el 2025, muy por encima del correo electrónico o la página web, que mantienen cifras residuales.

«Desde el Ayuntamiento creemos que se ha consolidado como una herramienta clave para mejorar la comunicación directa con la ciudadanía y agilizar la resolución de incidencias», remarca la consejera de Limpieza, Sonia Orts, quién destaca que la población «ha adoptado plenamente el uso de los canales digitales para hacer llegar avisos». La evolución histórica refuerza esta tendencia, ya que, entre el 2019 y en el 2025, el volumen de notificaciones ha pasado de 10.693 además de 21.000. Es decir, en seis años, se ha registrado un aumento global del 102,6%. Desde el 2022, el crecimiento ha sido sostenido, con subidas especialmente destacables los últimos dos años.

Una resolución rápida

Con respecto a los tiempos de respuesta, los datos municipales muestran una resolución rápida en un volumen importante de los casos. El 27,12% de los avisos recibidos durante el 2025 se resolvieron en menos de 24 horas, mientras que un 20,5% quedaron solucionadas en un día y un 11,97%, en dos días. A partir de aquí, los porcentajes disminuyen progresivamente, teniendo en cuenta que determinadas incidencias, como aceras rotas o pavimentos estropeados, requieren más tiempo porque las actuaciones para solucionarlas son más complejas.

En este sentido, hay un 18,41% de los casos que necesita más de nueve días. «El hecho de que buena parte de las notificaciones se resuelva en 24 horas o menos demuestra la eficacia del sistema», señala a la sexta teniente de alcalde, quien recuerda que la Epp! es «una herramienta que sirve para dar trámite a incidencias de rápida resolución, como contenedores rotos, muebles abandonados a la calle o pintadas, entre otros».

Departamentos asignados

El aumento vivido los últimos años a través de los diferentes canales de comunicación ha tenido un impacto directo en varios servicios municipales, que han visto incrementada su carga de trabajo. Especialmente, aquellos vinculados al mantenimiento urbano, la limpieza, la seguridad y la gestión de infraestructuras. Del total de entradas tramitadas durante el 2025, 15.116 comunicaciones tuvieron un departamento asignado. El resto, 6.558 avisos, correspondían a situaciones que no se podían gestionar de forma directa por motivos diversos.

Por ejemplo, localizaciones incorrectas o imprecisas, incidencias duplicadas, casos fuera del término municipal de Tarragona o actuaciones que eran competencia de otras administraciones. También había peticiones que no se podían resolver por la Epp! y que, por su complejidad, requerían otro trámite administrativo, como las solicitudes de cambio de contenedores o de nuevos pasos de peatones, instalaciones de alumbrado o modificaciones de movilidad. Sin embargo, todas estas comunicaciones recibieron respuesta por parte del Ayuntamiento.

Entre los servicios con más volumen de actividad, destacó la consejería de Limpieza Pública con 7.373 incidencias gestionadas, seguimiento de la Brigada Municipal (3.478) —donde destaca el área de Zonas Verdes (1.597)— y el departamento de Comunicación (1.825). También presentan cifras relevantes otros departamentos como Ingeniería (1.298) y la Guardia Urbana (212), reflejando una mayor presión operativa en ámbitos clave para el funcionamiento de la ciudad.

Variaciones en la limpieza vial

Desde el consistorio, destacan el incremento de 1.291 incidencias relacionadas con la limpieza vialdel 2024 en el 2025, un aumento que se atribuye principalmente al cambio de contrata del servicio de la basura. Paralelamente, se ha producido una reducción de 928 avisos vinculados a residuos abandonados por incivismo en un año. El Ayuntamiento relaciona este importante descenso con la campaña sancionadora impulsada de forma continuada en colaboración con la Unidad de Medio Ambiente de la Guardia Urbana. Como explicó Diario Más, de enero a septiembre del 2025, se interpusieron 165 multas.