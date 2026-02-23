El PP de Tarragona critica el nuevo plan de buses de Tarragona por «falta de transformación real»

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

La portavoz del Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Tarragona, Maria Mercè Martorell, ha cargado contra el nuevo proyecto de reorganización de la red de autobuses urbanos. En una rueda de prensa este lunes, ha expresado su decepción por la que considera una propuesta poco ambiciosa y alejada de una verdadera modernización del servicio.

Según Martorell, el planteamiento presentado por el gobierno no convierte la red actual en un modelo adaptado al siglo XXI, sino que mantiene la estructura existente con pequeñas modificaciones, como la incorporación de alguna unidad adicional o nuevas líneas puntuales. Según su opinión, no hay una reestructuración profunda ni una adaptación a los nuevos hábitos de movilidad de la ciudadanía.

La líder popular sostiene que el proyecto no mejora la calidad del servicio ni responde a necesidades concretas de los barrios. Ha puesto como ejemplo las demandas de vecinos de Sant Salvador, que reclaman que los autobuses lleguen a la parte alta del barrio, o de la Mora, que piden un incremento de frecuencias. También ha criticado que las líneas nocturnas continúen sin cambios.

Con respecto a Battestini, Martorell ha afirmado que el espacio no cumple la función de intercambiador entre líneas radiales, sino que se ha convertido en una terminal que, en muchos casos, elimina el paso por el centro de la ciudad. Según ha indicado, eso ha comportado la pérdida de trayectos céntricos con el argumento de dirigirlos hacia esta estación.

El PP ha presentado enmiendas con el objetivo de introducir mejoras, pero considera que el gobierno municipal ha dejado escapar una nueva oportunidad para impulsar una transformación profunda de la red. «No es un plan de movilidad, es un plan de marketing», ha concluido Martorell.