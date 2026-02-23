Las obras del Parque del Port llegan a la recta final con la creación de un nuevo espacio

Las obras del Parque del Port no se basan únicamente en la creación de una zona verde, sino en la creación de una zona de bajas emisiones.PORT

Las obras del Parque del Port de Tarragona se encuentran en la fase final de ejecución y se prevén acabar antes del verano. La tercera y última etapa del proyecto, que consiste propiamente en la creación del parque, avanza con los trabajos en la plaza APT, el paseo del Reloj y la zona de bosque ubicada entre la sede institucional de la Autoridad Portuaria de Tarragona (APT) y el paseo del Miracle.

Los trabajos en el paseo del Reloj ya han finalizado, con la pavimentación y la plantación completadas. En la nueva plaza APT, situada entre las sedes de la Autoridad Portuaria, el edificio Stella Maris y la nueva escalinata, se están acabando la pavimentación, la plantación de árboles y la construcción del espacio que conectará de manera accesible la plaza con el Muelle de Costa.

En la zona destinada al bosque, los operarios trabajan en la preparación del terreno para la plantación de las especies arbóreas y arbustivas, así como para la creación de dos senderos que permitirán pasear por el interior del espacio verde. Una vez el suelo esté condicionado, se instalará también una zona de juegos infantiles.

El Parque del Port no se limita a la creación de una zona verde, sino que forma parte de un proyecto más amplio de transformación urbana que busca convertir el entorno de la APT en una zona de bajas emisiones. Para conseguirlo, las dos primeras fases se centraron en la reordenación del tráfico. La primera fase consistió en la ordenación de la movilidad rodada en la parte exterior de la zona, trasladando el tráfico hacia las proximidades de las vías del tren para liberar el espacio destinado al parque. La segunda fase reorganizó la circulación en torno a las sedes del APT, adecuando el vial de mar, que es el que discurre entre la Autoridad Portuaria y el Puerto Deportivo, como vía pacificada de plataforma única, con preferencia para peatones y bicicletas.

Ahora, el vial del Mar ofrece aceras más anchas al lado del mar, un doble carril central para los vehículos y un carril bici interior que se enlaza con el del KM0. La intervención global afecta una superficie de 30.000 m². El espacio dedicado a la movilidad en motor se ha reducido un 65%, pasando de 13.600 m² a 4.600 m², mientras que el área destinada a peatones y ciclistas ha crecido un 44%, de 10.000 a 14.500 m². Las zonas verdes han aumentado un 65%, de 7.000 a 11.500 m².

200 árboles

Una vez finalizado el proyecto, se habrán plantado unos 200 árboles y más 14.500 elementos vegetales entre plantas y arbustivos. El Parque del Puerto presenta un planteamiento urbanístico basado en la sostenibilidad y la resiliencia. Todas las especies vegetales que se plantan son autóctonas mediterráneas, seleccionadas por su adaptabilidad a la proximidad con el mar. La zona de bosque actuará como refugio climático, ya que la vegetación reduce el efecto isla de calor gracias a la sombra de los árboles y a su evapotranspiración. El espacio contará con puntos de hidratación y asientos.

Espacio intergeneracional

El parque se ha concebido como un espacio intergeneracional que incluirá una zona de juegos infantiles, un área de calistenia y zonas de descanso. Además, la construcción de la escalinata y la pacificación de la zona mejorarán la conectividad entre el paseo marítimo del Miracle y el Moll de Costa, dando más protagonismo a los peatones.

Pulmones verdes

Más allá, el otro gran pulmón verde que ha contado con la participación del Puerto de Tarragona es el espacio natural de los Prats d'Albinyana. La intervención integral, que se ha extendido sobre una superficie de 37,78 hectáreas, tiene como objetivo principal la recuperación de la zona húmeda mayor del litoral catalán entre los deltas del Ebro y del Llobregat. Además, se ha trabajado para hacer una gran laguna central.