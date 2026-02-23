Insólito: un ciclista circula por la A-7 en Tarragona a menos de un metro de una furgoneta

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Los usuarios de las redes sociales se han indignado por una imagen insólita en Tarragona. Un ciclista circula por la A-7 prácticamente pegado a una furgoneta negra, a menos de un metro de distancia. Presuntamente, la furgoneta estaría acompañando al ciclista en algún tipo de entrenamiento.

Según explican desde la cuenta @circuliperladreta, los dos mantienen la misma velocidad, utilizando el rebufo del vehículo como método de entrenamiento para reducir el esfuerzo aerodinámico.

Esta conducta es muy peligrosa para el conductor del vehículo de dos ruedas, ya que cualquier frenazo puede suponer un riesgo para su vida. Además, hace falta tener en cuenta que la circulación de bicicletas por autovía sólo está permitida en caso de hacerlo por el arcén y siempre que no exista ninguna alternativa, según explica la Dirección General de Tráfico (DGT).

La cuenta @circuliperladreta ha sido el encargado de colgar la temeraria infracción en Tarragona desde Instagram desde donde denuncian los malos comportamientos de los conductores por toda Cataluña. La cuenta tiene 142.000 seguidores y busca ayudar a reducir la siniestralidad en las carreteras.