Ematsa duplica las redes de retención en el alcantarillado e incrementa en un 46% los residuos atrapados

Una de las redes instaladas por Ematsa en el parque Francolí.Cedida a ACN por el Ayuntamiento de Tarragona

La Empresa Municipal Mixta d'Aigües de Tarragona (Ematsa) ha incrementado de 32 a 65 redes de retención de residuos instaladas en nueve puntos de la red de alcantarillado, hecho que ha permitido atrapar durante 2025 un 46% más de residuos respecto el año anterior. El sistema pretende mejorar la capacidad de retener residuos en episodios de aguaceros por término medio y alta intensidad. Según ha hecho público el consistorio, durante el 2025, los cinco primeros puntos instalados en las playas de la Arrabassada y el Miracle, y en el río Francolí a la altura de Santa Isabel y Sant Pere i Sant Pau, recogieron 27,3 toneladas de residuos, un 46% más que el año anterior.

Según ha recordado Ematsa, el uso de estas estructuras evita inundaciones en la vía pública e incidencias en la red de alcantarillado al derivar el exceso de caudal hacia puntos de salida autorizados. En Tarragona, los sistemas de retención se han concentrado de forma intensiva al curso del río Francolí y en los puntos críticos de las playas de la Arrabassada y el Miracle.

Actúan como un escudo preventivo para evitar el vertido en el medio natural de toallitas, plásticos y otros residuos sólidos que arrastra la red de alcantarillado durante fuertes aguaceros. Cada unidad instalada tiene la capacidad de capturar aproximadamente 100 kilos de residuos sólidos (plásticos, basura urbana y textiles).

Las 65 redes están distribuidas en nueve puntos estratégicos de la ciudad. En la playa de la Arrabassada, concretamente en el punto de Joan Fuster, se han instalado ocho redes. En la playa del Miracle, la estación de bombardeo de Barcelona cuenta con seis redes y la estación del Miracle con cinco más.

Ubicación de las redes de retención de residuos en el alcantarillado de Taragona.Ematsa

En el río Francolí, la distribución es más amplia en Sant Pere i Sant Pau dispone de diez redes, Santa Isabel de tres, y los cuatro puntos nuevos están en el Parque Francolí: en la zona de la Guardia Urbana hay siete redes, en el Puente de Santa Tecla siete, en el Paseo Independencia-Torres Jordi nueve, y en la Avenida Roma diez redes.

Después de un periodo de sequía persistente, en el 2025 ha estado marcado por lluvias intensas, especialmente a partir de la primavera. Los datos demuestran la eficacia del sistema: mientras que en 2024 se recogieron 18,6 toneladas de residuos, durante el 2025 esta cifra aumentó hasta las 27,3 toneladas, un incremento del 46%. En lo que llevamos de 2026, con los cuatro nuevos puntos operativos y las lluvias continuadas, ya se han recogido 10 toneladas.

La compañía de aguas puso en marcha una prueba piloto de este sistema de retención en uno de los rebosaderos del Miracle el año 2020 y se ha ido ampliando hasta llegar a los nueve puntos actuales. Más allá de los rebosaderos, que actúan como barrera de emergencia, las Estaciones Depuradoras de Aguas Residuales (EDAR) realizan una limpieza sistemática y constante del agua de la ciudad. Las magnitudes de residuos sólidos gestionados en las plantas de Tarragona durante el 2025 superan las 132 toneladas. Los datos preliminares de este año ya llegan a las 21,7 toneladas de residuos sólidos.

La gestión de estos residuos representa, según Ematsa, un coste directo de 55.000 euros en el caso de los residuos recogidos de los rebosaderos durante el 2025 y de unos 15.000 euros a las estaciones de depuración.