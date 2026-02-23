Els Comuns piden que el Hospital Joan XXIII haga trombectomías los siete días a la semana

Publicado por Redacció ACN Creado: Actualizado:

La diputada de Comuns en el Parlamento, Susanna Segovia, ha pedido al Gobierno que se lo crea y consiga el apoyo de ERC para aprobar los presupuestos. «Exigir que haga todo el posible para que estos se aprueben cuanto antes mejor», ha dicho este lunes desde Tarragona.

Segovia ha afirmado que «entienden y respetan los tempos» de los republicanos, pero ha pedido a todas las fuerzas políticas que se sumen a la aprobación de las cuentas. «Nosotros hemos cogido una actitud proactiva y de valentía», ha aseverado. También ha señalado que el acuerdo alcanzado con el Gobierno es ambicioso. «Hemos conseguido arrastrar al Partido Socialista aquello que ellos no quieren hacer, que es limitar la especulación y los privilegios de la vivienda», ha añadido.

Vivienda de protección oficial en Aiguamúrcia

Para la demarcación de Tarragona, els Comuns han señalado que han conseguido desbloquear el proyecto para construir el Instituto de la Arrabassada, que hace diez años que se encuentra en barracones, así como que han asegurado la inversión por las obras de la nueva residencia de personas mayores de Reus.

En el ámbito de la vivienda, el consejer de Comuns en el Ayuntamiento de Tarragona, Jordi Collado, ha destacado la promoción que se hará en Aiguamúrcia. «En Cala Quica se empezará a hacer vivienda de protección oficial, el despoblamiento no sólo se arregla con trabajo, sino que con promoción pública en entornos rurales», ha dicho. Con respecto a la movilidad, ha remarcado que se reforzará la línea de autobuses entre Tarragona y Reus.

Piden que el Hospital Joan XXIII haga trombectomías los siete días a la semana

Por otra parte, Collado ha reclamado que el Hospital Joan XXIII de Tarragona pueda hacer trombectomías a pacientes de ictus las 24 horas al día, los siete días de la semana, ya que, supone, un agravio con respecto a otros territorios. Delante de eso, ha cargado contra la consejera de Salud, Olga Pané y le ha exigido que rectifique: «Hay una consejera anclada en una posición de no movilidad; le pedimos que sea sensata; tiene la capacidad económica, técnica y bastantes recursos».