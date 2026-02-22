La Semana Santa de Tarragona presenta el cartel y el Opúsculo para este 2026

Imagen de la presentación del cartel y el Opúsculo de la Semana Santa de Tarragona 2026AASSTT

La Agrupación de Asociaciones de Semana Santa de Tarragona (AASST) ha presentado oficialmente la imagen gráfica y el Opúsculo de la Semana Santa 2026 en un acto celebrado el pasado viernes en la Iglesia de Sant Agustí.

El acontecimiento, que contó con la participación del grupo musical Canta tu Fe, dio el pistoletazo de salida al conjunto de actos de esta celebración, que se alargarán hasta a principios de abril.

La imagen del cartel de este año ha sido diseñada por Mireia Marchena y propone una línea gráfica icónica que rompe con los últimos carteles elaborados a partir de imágenes fotográficas. La AASST ha apostado por esta nueva propuesta con la voluntad de impulsar un cambio visual y contribuir a hacer evolucionar la Semana Santa de Tarragona.

Asimismo, el Opúsculo también se renueva y este año incorpora 13 artículos escritos por las entidades que integran la AASST, con el propósito de compartir detalles, efemérides y reflexiones sobre aquello que evoca, para cada una de ellas, la Semana Santa de Tarragona. Una propuesta más amena y con una mayor carga de contenido visual.

Durante el acto, y como novedad, también se entregaron los Reconocimientos a la Fidelidad de la Semana Santa de Tarragona 2026. La AASST ha impulsado uno nuevo formado de distinciones que, en esta edición, se ha otorgado en las imprentas que colaboran con la Semana Santa de la ciudad. Concretamente, se reconoció la tarea de Gabriel Gibert Indústries Gráficas, Impremta Virgilio, Impremta Comercial, Servirepro y Gràfiques Ortiga.

El acto contó con la participación de la primera teniente de alcaldía del Ayuntamiento de Tarragona, Montse Adan, y del provicario general para la pastoral, mosén Joan Àguila, que pronunciaron los parlamentos de clausura.

Con esta presentación, la Semana Santa de Tarragona inicia su camino hacia una nueva edición que combina tradición y renovación, manteniendo así viva una de las tradiciones más arraigadas de la ciudad.