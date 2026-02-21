Vox convoca una manifestación en Tarragona contra «la islamización y la inmigración masiva»

El portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, ha anunciado un «calendario de manifestaciones» a Cataluña contra «la islamización y la inmigración masiva». La primera movilización se celebrará el próximo miércoles 18 de marzo en el barrio de Bonavista de Tarragona.

«Es hora que los barrios vuelvan a ser de los vecinos. Es hora que Cataluña vuelva a ser Cataluña y España vuelva a ser España. Ni el Marruecos ni Argelia», ha señalado Garriga este sábado en una atención a los medios en el barrio de Ca n'Anglada de Terrassa. El portavoz de Vox ha denunciado que Cataluña se ha convertido «en el epicentro del islamismo» en España con más de 660.000 musulmanes.

«Aquí en Cataluña hay 371 mezquitas, una cifra que se ha duplicado en sólo 15 años», ha afirmado Garriga. En paralelo, el portavoz de Vox en el Parlamento ha censurado lo que considera una «charía gastronómica» en los colegios catalanes y ha culpado al Ministerio de Derechos Sociales de imponer por decreto «menús halal» en los comedores escolares.

«Desde Vox no lo permitiremos y presentaremos iniciativas a todos los ayuntamientos catalanes para prohibir estos menús a las instituciones públicas», ha avanzado el también presidente provincial de Vox Barcelona.

«Los centros educativos están por educar y no para someterse a rituales ajenos», ha censurado Garriga, que igualmente ha disparado contra Junts como «principales responsables de la islamización de Cataluña» y ha recordado el voto en contra de la formación de Puigdemont en el Congreso a la propuesta de prohibición del burka y el niqab en espacios públicos.

«Prefirieron alinearse con la izquierda para proteger una prisión de tela que anula a la mujer antes de dar la razón a Vox», ha concluido al portavoz de Vox en el Parlament.