Detenido un hombre en Tarragona por provocar un incendio en su piso y agredir a los Mossos

Imagen de un vídeo donde se ve el humo provocado por el incendio@tgnlegends

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

Un hombre de 26 años fue detenido el viernes por la noche después de provocar un incendio en su vivienda de la plaza Josep Sentís i Porta y mostrar una actitud violenta ante los servicios de emergencia que acudieron al lugar.

Hacia las siete de la tarde, los Mossos d'Esquadra recibieron el aviso por un individuo con un posible trastorno psiquiátrico que habría prendido fuego a su domicilio. Al llegar, los agentes lo tuvieron que reducir ante su agresividad.

Por estos hechos, fue detenido como presunto autor de un delito de atentado contra los agentes de la autoridad y un delito contra la seguridad de las personas.

Los Mossos también activaron a los Bombers de la Generalitat, que recibieron el aviso a las 19.32 horas y movilizaron cuatro dotaciones. Los efectivos extinguieron rápidamente el fuego, que no provocó ningún herido.

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) atendió al detenido en el lugar de los hechos. Después de la asistencia sanitaria, el hombre quedó bajo custodia policial y continúa detenido.