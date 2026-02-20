Sodi reinventan el amor a golpe de guitarra

Publicado por Cristina Serret Creado: Actualizado:

Sodi, la banda tarraconense que ha cautivado la escena del pop-rock catalán, ha publicado este viernes el suyo nuevo sencillo, Marieta, un corte cargado de adrenalina e irreverencia, con la frescura y la contundencia propios del directo. Marieta ha sido grabada en Wood Wave Studio, con la producción de Nacho Pascual y con Xavi Barrero como técnico de estudio.

«Hemos querido un sonido guitarrero puro, lo que nos representa y con el que nos sentimos cómodos», explica Naïm Lufti, bajo de la banda. Los Sodi explican que Marieta habla de la lucha interna entre querer quedarse en casa o acabar saliendo, atraídos por aquello que les da la lata, pero a la vez les hace sentir capaces de todo.

Según Naïm, la canción «es una declaración de amor que lleva al extremo los delirios que determinados tipos de amores pueden provocar. La idea era llevar esta tensión entre juicio y arrebato hasta el extremo, y ver hasta donde te puede llevar|traer una canción que habla de estos pequeños desastres personales que, de alguna manera, nos definen». Marieta juega de manera descarada con los dobles sentidos e incorpora, además, un guiño a la canción popular catalana.

La formación, compuesta por Evan Dedes, Jordina Gavaldà, Álvaro López, Eloi Genebat y el mismo Naïm Lufti, se ha consolidado como una de las propuestas a más prometedoras del nuevo rock catalán. Su trayectoria ha sido marcada por el doble premio en el Sona9 2025 –Premio Juventud y Votación Popular– que confirma tanto el apoyo del público como el reconocimiento de la crítica. Después del éxito de sencillos como Temps Afegit y su versión de The Who, La meva generació, la banda tarraconense sigue reivindicando la música joven, irreverente y guitarrera.

Según explica el Naïm, el primer disco de Sodi, previsto para mayo y publicado bajo el sello Rambla Discos, contará con entre diez y doce canciones que mantendrán el sonido característico del grupo: guitarras desgarradoras, letras cotidianas y sentimentales, con una ironía sutil y referencias al imaginario popular. El objetivo es conectar tradición y modernidad, ofreciendo un sonido inmediato e identificable: «Será Sodi en estado puro, con guitarras cañeras y afiladuras», asegura. «Hay un punto de libertad que nos encanta, poder mezclar humor, cotidianidad y un toque de delirio sin que parezca forzado. Y eso es lo que intentamos con todo el disco, mantener el sonido fresco y espontáneo, como si estuvieran viéndonos tocar en el comedor de casa».

Sodi ya está preparando una gira de verano que los llevará a escenarios de toda Cataluña, con citas que prometen ser «bastante chulas», y una cita imprescindible en Tarragona.