Salud presenta las conclusiones del proceso participativo del nuevo CUAP de Tarragona

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Departamento de Salud, a través de la Región Sanitaria Campo de Tarragona y la Secretaría de Atención Sanitaria y Participación, ha hecho público el informe final del proceso de participación ciudadana para definir el nuevo Centro de Urgencias de Atención Primaria (CUAP) de Tarragona.

El documento recoge las conclusiones de dos sesiones deliberativas celebradas los días 25 y 27 de noviembre, con la participación de 20 representantes de entidades sociales, vecinales y profesionales. También incorpora las aportaciones recogidas a través del proceso abierto a la ciudadanía.

El proceso se ha centrado en definir los espacios físicos y las características del futuro CUAP, como el espacio exterior, la recepción, la sala de espera y las consultas, dejando fuera del debate aspectos como la organización interna o la ubicación definitiva.

Entre las principales demandas hay que el centro sea accesible y bien conectado con transporte público, con aparcamiento gratuito y buena señalización. También se ha puesto el acento en la privacidad, con espacios individualizados y confidencialidad garantizada.

Otros aspectos destacados incluyen salas de espera amplias y diferenciadas según la tipología de usuarios, información clara sobre los tiempos de espera y consultas seguras y adecuadas, con circuitos diferenciados para pruebas y posibilidad de acompañamiento.

Las sesiones han sido valoradas con una nota media de 8,6 sobre 10. El proceso ha contado con una representación diversa, con participación mayoritaria de entidades del territorio y destacada presencia femenina.

El informe final servirá de base para seguir avanzando en el Plan Funcional del nuevo CUAP, con el objetivo de impulsar un equipamiento moderno, accesible y centrado en las necesidades reales de la población.