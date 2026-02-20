Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Los Mossos d'Esquadra han denunciado 17 camiones que circulaban por encima del límite máximo de 80 km/h en un control de velocidad desplegado en la AP-7 en Tarragona. El dispositivo se ha dirigido específicamente al transporte de mercancías, coincidiendo con la situación de alerta activada por los fuertes vientos.

Durante el operativo, también se han sancionado cuatro conductores para incumplir la restricción de adelantar otros vehículos, una medida establecida para reforzar la seguridad vial en condiciones meteorológicas adversas.