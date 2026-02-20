La Diputación enfoca las cumbres más espectaculares

Publicado por Oriol Castro Redactor Tarragona Creado: Actualizado:

La Diputación de Tarragona enfoca este año las cumbres más espectaculares con una nueva edición del Ciclo de Montaña. La inauguración ha ido a cargo de Luis Miguel Soriano, un fotógrafo profesional de altura, que ha reunido algunas de sus mejores imágenes en una exposición al patio del Palau de la Diputación. «Intento compartir la emoción que me produce la contemplación de estos entornos naturales tan espectaculares», explicaba ayer al cámara.

El visitante podrá ver retratados grandes cordilleras como los Andes y las cimas del Himalaya o Karakórum. «Pero también hay fotografías del Pakistán o Afganistán. Cuando estoy, intento dar la misma importancia a la luz como a la sombra», dice Miguel. Por este motivo, la muestra se titula Luces y Obras de Montaña. «La exposición está dividida en diez apartados, diez pautas que yo tengo a la hora de mirar para hacer una foto. Es una mirada muy particular», va expessar Luis Miguel.

«Aparte de darnos a conocer la geografía física y humana de múltiples lugares, el Ciclo de Montaña nos transmite valores como el esfuerzo, la tenacidad, la constancia, la superación, la determinación pero también el trabajo en equipo, la solidaridad o la empatía. Valores muy necesarios en la montaña pero también en muchos otros ámbitos de la vida», aseguró Noemí Llauradó, presidenta de la Diputación. Bajo el título La fuerza del paisaje, el 19.º Ciclo de Montaña tratará sobre la fascinación de las alturas, de las cimas vistas a través de un objetivo y de la necesidad de captar la esencia de la montaña a través de una cámara. La entrada a todas las sesiones del ciclo será gratuita y con invitación, que en el caso del Auditorio se tendrá que recoger una hora antes en el mismo recinto. El 26 de febrero se proyectará Via Sedna, un documental de Ramona Waldner; la bióloga y muntanyista Libertad Cometa Parara ofrecerá el 5 de marzo la conferencia Vértigo; el 12 de marzo el Ciclo de Montaña seguirá con las proyecciones The Last Expedition de la cineasta y alpinista Eliza Kubarska y el cortometraje Connecting Tre Cime de Marcial Sommer.

El 19 de marzo, la escaladora y guía de montaña Cecilia Buil ofrecerá la conferencia Motivadas, 25 años de escalada femenina y el 26 de marzo se realizará la última sesión en el Auditorio Diputación con la charla From the north tono the north a cargo de Aymar Navarro, primer esquiador de freeride del sur de Europa que ahora se dedica a explorar cordilleras más remotas. El ciclo pero hasta el 18 de mayo con la exposición Bidean de Miren Pastor, que se abrirá al público 20 de marzo en la Escuela de Arte y Cultura de la Diputación en Tortosa. El Ciclo de Montaña descentraliza parte de sus contenidos con la Montaña se mueve con el objetivo de llegar a más personas, el ciclo se vuelve a descentralizar en esta edición.

Descentralización

En este sentido, el documental Via Sedna también se podrá ver en la Bisbal del Penedès (Centro Municipal de Cultura), el 27 de febrero; en Reus (Auditori Higini Anglès en el Palau Bofarull) el 3 de marzo; en Montblanc (Sala de las Corts del Claustro de Sant Francesc) el 13 de marzo, y a Tortosa (en la Escuela de Arte y Cultura, plaza de Sant Joan, 5) el 20 de marzo. De esta manera se posibilita que parte del contenido del ciclo pueda llegar a más personas.