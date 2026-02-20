Los comunes denuncian el centralismo de la Generalitat por la gestión del temporales

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Los Comunes han denunciado en un comunicado el centralismo de la Generalitat de Catalunya en la gestión de las emergencias meteorológicas después de constatar la diferencia de criterio aplicada entre el pasado jueves 12 de febrero y la situación del jueves 19 de febrero en las comarcas del Camp de Tarragona y las Terres de l'Ebre.

El jueves 12 de febrero, en el marco de la alerta Ventcat, el Gobierno ordenó la suspensión de la mayoría de actividades no esenciales a toda Cataluña, incluyendo Tarragona, ante un episodio de fuerte viento. Aquella decisión comportó la suspensión de la actividad lectiva en escuelas y guarderías; el cierre de equipamientos culturales y municipales; la suspensión de actividades deportivas; y la recomendación del teletrabajo y paro de la actividad no esencial.

Aquel día, en Tarragona, las rachas de viento registradas se situaron aproximadamente en torno a los 60km/h - 70km/h (según estaciones de referencia del territorio), mientras ayer, en varios puntos del sur de Cataluña, se van registrando rachas que superan los 90–140 km/h, con afectaciones especialmente intensas en las Terres de l'Ebre y el Camp de Tarragona.

Aunque el episodio actual presenta rachas superiores a las del 12 de febrero, el Gobierno no ha decretado la suspensión generalizada de actividades en el conjunto del país ni ha aplicado medidas equivalentes a las que sí se impusieron cuando la afectación incluía el área de Barcelona.

Para los Comunes, esta doble vara de medir no tiene ningún sentido desde el punto de vista de la seguridad ni de la coherencia institucional. «Si el criterio es la protección de la ciudadanía ante un riesgo real, este criterio tiene que ser homogéneo y basado en datos objetivos, no en el peso político o mediático del territorio afectado», añaden.

No puede ser que cuando el viento sopla en Barcelona se pare toda Cataluña, y cuando sopla con más fuerza en el sur, no digan nada. La seguridad de la ciudadanía de Tarragona y de las Terres de l'Ebre vale exactamente lo mismo que la de cualquier otro territorio», han manifestado desde los Comunes.

Por eso, exigen al Gobierno que explique cuáles son los criterios técnicos exactos que justifican esta diferencia de trato y que garantice una gestión equilibrada y descentralizada de las emergencias, con respeto por todo el territorio.