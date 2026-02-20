La Asociación contra el Cáncer impulsa dos investigaciones sobre la enfermedad en la provincia

Publicado por Oriol Castro Redactor Tarragona Creado: Actualizado:

La Asociación Contra el Cáncer en Tarragona financiará dos nuevas investigaciones sobre la enfermedad en la provincia. En total, la entidad ha activado tres ayudas este año, dos destinadas a proyectos de investigación y una a formación, que permitirán avanzar tanto en el conocimiento científico como en la capacitación de nuevos profesionales.

Los proyectos de investigación|búsqueda se centran en ámbitos clave como la optimización de los tratamientos, la incorporación de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial y la mejora de la precisión de la radioterapia. En el primer caso, se ha otorgado una ayuda de 154.000 euros a la doctora Bárbara Antonia Malavé, que se centra en el cáncer de próstata. «El reto es identificar diferencias entre los pacientes para adaptar el tratamiento. Así, podemos prever cómo reaccionará y la evolución que puede tener la enfermedad», explicó Malavé en el acto de presentación de las ayudas, celebrado ayer en la sede de la asociación en Tarragona. «Esta ayuda me permite formarme y consolidarme como profesional», expresó.

La IA también ayuda

El segundo proyecto financiado lo lidera Marta Canela. Se trata de una investigación innovadora sobre inteligencia artificial basada en imágenes y análisis de sangre para mejorar la predicción de los resultados de la radioterapia en cáncer de pulmón. La aportación son 110.660 euros. «Nos falta encontrar biomarcadores que nos ayuden a predecir las respuestas que pueden tener los pacientes. El objetivo es poder personalizar la radioterapia», explicó Canela. «Será una buena opción por quien no quiere pasar por radiología. Valoro mucho el apoyo de la asociación porque la carrera de ciencias biomédicas es compleja y competitiva, y donde faltan oportunidades», concluyó Canela. La ayuda formativa se entregó a Maria Guirro, que cursará un Máster en Oncología Molecular.

Imprescindible

Durante el acto, Fede Adan, presidente de la Asociación Contra el Cáncer en Tarragona, destacó que «la investigación es imprescindible para seguir avanzando en la lucha contra el cáncer». «Desde Tarragona, queremos visibilizar el compromiso con la investigación y agradecer a la sociedad su apoyo, porque cada aportación se transforma en oportunidades reales para los pacientes», dijo.

Por su parte, Isabel Orbe, Directora General de la Asociación Española Contra el Cáncer y de su Fundación Científica, subrayó que la Asociación «da respuesta a la demanda social de más investigación y trabaja con el objetivo de alcanzar el 70% de supervivencia en cáncer el año 2030, situando siempre el paciente en el centro del proceso investigador». El doctor David Gómez, Ningún Clínico del Servicio de Oncología Radioteràpica de l'Hospital Universitari Sant Joan de Reus, puso en valor la colaboración entre investigación básica y clínica, destacando la importancia de acercar la ciencia a las necesidades reales de las personas con cáncer y de reforzar la investigación oncológica en la provincia. El año 2025, los proyectos financiados por la Asociación consiguieron 354 avances en investigación.