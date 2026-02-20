192 pisos de alquiler en el nuevo barrio de Tarragona: cuenta atrás para inscribirse

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

La construcción de los 192 pisos de alquiler asequible a la zona del PP10, entre Bonavista y Campo Claro, avanza a buen ritmo y buena parte de la edificación ya está completada. La promoción está prevista que finalice durante el primer semestre y las primeras viviendas se entregarán a lo largo del último trimestre del año. Para optar en uno de los pisos, los interesados tienen que registrarse en el Registro de Solicitantes de Vivienda con Protección Oficial de Cataluña antes de la publicación de las bases definitivas de adjudicación.

Los dos edificios incluyen pisos de una, dos y tres habitaciones, con aparcamiento y trastero, con precios que oscilan entre 427 y 680 euros según la tipología. Están situados cerca de la T11 y puntos destacados como la Anilla Mediterránea y la ciudad deportiva del Nàstic. Además, disponen de la máxima calificación energética AA gracias a instalaciones sostenibles como placas solares fotovoltaicas y aerotermia.

Para acceder a los pisos hace falta llevar al menos dos años empadronado en Tarragona y cumplir los requisitos de ingresos: la unidad de convivencia tiene que percibir un mínimo de 1,5 veces el IRSC y no superar cuatro veces este indicador. Así, una persona sola podría acceder con ingresos comprendidos entre 18.684 y 49.824 euros, con incrementos proporcionales según el número de miembros de la unidad.

Las unidades de convivencia por vivienda no podrán superar las siete personas y el esfuerzo económico del alquiler no puede superar el 30% de los ingresos.

Según el presidente de SMHAUSA, Nacho García, «estos requisitos garantizan el acceso a un amplio abanico de la población. No son pisos para personas vulnerables, se trata de viviendas pensadas por aquellas personas que a pesar de tener un sueldo razonable tienen dificultades de acceso al mercado de la vivienda».

Se priorizan colectivos específicos

De las 192 viviendas que se ponen en alquiler, 86 de ellos van destinados al público general. Los 106 restantes se reservan para colectivos específicos:

8 viviendas se destinarán a personas con movilidad reducida.

12 viviendas se reservan a personas con una discapacidad superior al 33%, no vinculada a la movilidad reducida.

37 viviendas están dirigidas a personas mayores de 65 años.

49 viviendas se destinarán a personas jóvenes de un máximo de 35 años (a fecha de publicación de las bases).

Sesión informativa el día 7 de marzo

Con el fin de acercar toda la información a la ciudadanía, se ha organizado una jornada informativa el sábado 7 de marzo, en el salón de actos del IMET, a las 11 h. La sesión está pensada para resolver las posibles dudas de aquellas personas que están interesadas y dar toda la información de manera detallada.

Más vivienda asequible en la ciudad

Con el fin de cumplir con el Plan Local de la Vivienda y el Plan Territorial Sectorial de la Vivienda, la ciudad de Tarragona tiene que alcanzar un 15% de parque de vivienda destinado a políticas sociales en 15 años. Este hecho implica que en los próximos 5 años, del 2025 en el 2029 se tienen que incorporar 906 viviendas. Para conseguir este objetivo se trabaja en diferentes vías diferenciadas: la construcción de nueva vivienda, la adquisición por derecho de tanteo y retracto y convenios con instituciones para captar viviendas.

Les Oliveres se una promoción impulsada en colaboración público-privada: el Ayuntamiento de Tarragona ha cedido el suelo a través de SMHAUSA, la Fundación SALAS es la promotora del proyecto y la Fundación Nou Lloc es la entidad que gestionará las viviendas en alquiler. Además, es una promoción subvencionada por los Fondos Europeos Next Generation impulsados por la Unión Europea y con la participación de la Generalitat de Catalunya, y cuenta con la financiación del Instituto Català de Finances (ICF).