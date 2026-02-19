La URV celebrará las elecciones a rector entre el 25 y el 27 de mayo

Las elecciones a rector o rectora de la URV tendrán lugar entre el 25 y el 27 de mayo

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Las elecciones para escoger el nuevo rector o rectora de la URV para los próximos seis años se celebrarán entre el lunes 25 y el miércoles 27 de mayo, mediante votación electrónica. El Consejo de Gobierno de este jueves ha aprobado el calendario completo de los comicios, incluyendo la publicación del censo provisional y el periodo de reclamaciones, así como la convocatoria oficial de las elecciones el 13 de abril.

El periodo de presentación de candidaturas se abrirá del 13 al 27 de abril, y los candidatos se proclamarán inicialmente el 28 de abril, con la proclamación definitiva el 8 de mayo después de las reclamaciones. La campaña electoral tendrá lugar entre el 11 y el 22 de mayo, y la mesa electoral se constituirá el 19 de mayo. Las votaciones electrónicas se celebrarán del 25 al 27 de mayo y, si hace falta, una segunda vuelta tendrá lugar entre el 8 y el 10 de junio.

Durante la sesión del Consejo de Gobierno también se han aprobado 23 plazas de catedrático: 17 de promoción y 6 de contratado, así como el Plan de mejora de las retribuciones del profesorado asociado.

Además, se han aprobado nuevas titulaciones y cambios de denominación para el curso 2027/28, entre las cuales destacan el máster Erasmus Mundus en Diseño Innovador de Entretenimiento Temático y Atracciones para la Sostenibilidad y el máster universitario en Asesoría Financiera. Los grados en Lengua y Literatura Catalanas e Hispánicas pasan a llamarse Filología Catalana y Filología: Estudios Hispánicos, con actualización de los planes de estudios. También se han incluido las titulaciones derivadas de la adscripción en la URV de BAO Centro Universitario de Artes y Diseño de Barcelona.

Finalmente, se ha aprobado la creación de la Cátedra Cuidar la Salut y el Bienestar, adscrita a la Facultad de Enfermería y ubicada en la sede de Coma-ruga, con apoyo del Ayuntamiento del Vendrell y la Diputación de Tarragona, así como el nuevo diploma de posgrado en Creación y Gestión de Acontecimientos con Impacto Estratégico.