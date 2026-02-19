Tarragona se prepara para la Caminata Popular de este domingo con 700 participantes inscritos

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Este domingo 22 de febrero se celebrará la Caminata Popular de Invierno Asperger-TEA, la primera actividad deportiva en el aire libre del 2026 impulsada por Tarragona Esports. El acontecimiento ha agotado las plazas disponibles y reunirá a 700 participantes. Un año más, cuenta con la colaboración de la Asociación ASPERCAMP con el objetivo de dar visibilidad al síndrome de Asperger-TEA y fomentar la sensibilización y la inclusión social.

La caminata, gratuita y abierta a toda la ciudadanía, saldrá desde la Rambla Presidente Francesc Macià a las 10 horas. Minutos antes, a las 9.50 horas, en el mismo puesto de salida tendrá lugar la lectura del manifiesto con motivo del Día Internacional del síndrome de Asperger, que se celebra cada 18 de febrero. La consejera de Igualdad, Servicios a la Ciudadanía y Servicios Sociales, Cecilia Mangini, será la encargada de abrir este acto y la lectura del manifiesto irá a cargo de varios consejeros y consejeras municipales; y otras autoridades y representantes de ASPERCAMP. El consejero de Deportes, Mario Soler, cerrará la lectura y dará el pistoletazo de salida a la caminata.

Como cada año, la caminata ofrece dos circuitos circulares diferentes para adaptarse a las condiciones físicas de los participantes. El corto, de 5,8 kilómetros, es totalmente urbano y se adapta a personas con movilidad reducida; y el largo, de 9,4 kilómetros, recorre, en gran parte, caminos y senderos rurales de l'Anella Verda.

Los principales patrocinadores de la caminata son Ford Tarraco Center i Salut y Trabajo. Además, en el acontecimiento también colaboran Europa Direct, Ruzafa alquiler de vehículos, Automàtic Tarraco, Coca-Cola, Bonpreu-Esclat, Vía-T, la Asociación de Voluntarios de Protección Civil, C.E. Alliberaadrenalina, Diputación de Tarragona, Esportcat y la Generalitat de Catalunya.