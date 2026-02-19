Tarragona pone en marcha la campaña informativa sobre el nuevo sistema de carga y descarga

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Tarragona ha empezado esta semana a informar a los profesionales del transporte sobre los cambios en el funcionamiento de las zonas de carga y descarga de la ciudad. Hasta la entrada en vigor del nuevo modelo, prevista para el 2 de marzo, los inspectores del EMT contactarán directamente con los conductores y dejarán folletos informativos a los vehículos estacionados para explicarles cómo funcionará el sistema de gestión de las plazas de Distribución Urbana de Mercancías (DUM).

Paralelamente, ya se ha actuado sobre el terreno. En la Rambla Vieja se ha repintado y ampliado la zona de carga y descarga, que pasa de los 94 metros anteriores a los 132 actuales, hecho que permite habilitar una veintena de plazas. También se han instalado las primeras señalizaciones nuevas, unos trabajos que se alargarán hasta a principios de marzo.

Funcionamiento del nuevo sistema

Con el nuevo modelo, durante el horario regulado —del lunes al sábado, de 8 a 13 h y de 16 a 20 h, excepto festivos— será obligatorio registrar el estacionamiento a través de la aplicación móvil PARKUNLOAD o mediante la web habilitado.

Las plazas estarán reservadas exclusivamente en vehículos comerciales mixtos, furgonetas y camiones. El tiempo máximo de estancia será de 30 minutos para vehículos con un peso máximo autorizado inferior a 3,5 toneladas y de 60 minutos para los que lo superen.

A partir del 2 de marzo se empezará a sancionar los incumplimientos. Las multas serán de 200 euros para vehículos no autorizados (100 euros con pago anticipado) y de 100 euros para vehículos autorizados que no hayan sacado el tique correspondiente o no se hayan registrado correctamente a la aplicación (50 euros con pago anticipado).

Mejoras para personas con movilidad reducida

La nueva regulación también incorpora una mejora para las personas con movilidad reducida. A partir de ahora podrán estacionar hasta una hora consecutiva en cualquier zona de carga y descarga de la ciudad. Una vez agotado este tiempo, tendrán que mover el vehículo, pero podrán utilizar otra zona próxima si lo necesitan.

En estos casos, el registro también se tendrá que hacer mediante la misma aplicación, y habrá que dejar visible la tarjeta original acreditativa de Persona con Movilidad Reducida.