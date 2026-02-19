Tarragona aumenta un 130% las clases de catalán para recién llegados en dos años

Publicado por Marta Omella Redactora Tarragona Creado: Actualizado:

El interés por aprender catalán en Tarragona continúa al alza y también lo hace la oferta formativa pública y gratuita. Los datos del 2025 de la Oficina de Promoción del Catalán del Ayuntamiento de Tarragona (Oficat) muestran un incremento de alumnado del 57,6% con respecto al 2024. La previsión de este año es llegar hasta los 575 alumnos, hecho que representa un crecimiento de casi el 46% respecto del año anterior, y un 130% más que el volumen registrado en 2024. Durante este primer curso en funcionamiento, el Oficat acogió a un total de 250 estudiantes de nivel inicial de catalán, repartidos entre los diez cursos que tuvieron lugar en diferentes centros cívicos y escolares de la ciudad entre los meses de noviembre y enero.

El año siguiente estas mismas clases reunieron a 306 usuarios, a los que hay que sumarles las 88 personas que accedieron a las formaciones organizadas en colaboración con la Unidad Técnica de Inmigración y Ciudadanía (UTIC). Este año, el servicio sigue ampliando la oferta con nuevos cursos y más plazas para acabar con las listas de espera, dirigidos a recién llegados y a personas que quieren mejorar su competencia oral en catalán. Bajo el lema Ep, escolta i parla!, las formaciones se impartirán en ocho centros diferentes y tendrán una duración de 30 horas lectivas. La primera tanda se desarrollará entre los meses de marzo, abril y mayo, mientras que la segunda vuelta está prevista para en octubre, noviembre y diciembre. Las inscripciones para este primer turno estarán abiertas hasta el 28 de febrero. Paralelamente, también se dará continuidad a los cursos en colaboración con el UTIC. Los primeros tendrán lugar durante los meses de abril, mayo y junio.

Aparte de las formaciones de nivel inicial, el Oficat también impulsa iniciativas como Comerços aprenents, parlem-nos en català, iniciada el año pasado con el objetivo de incrementar la presencia del catalán en los establecimientos de la ciudad. La campaña incluyó servicios como cursos gratuitos en los comerciantes, así como la traducción de cartas, horarios y menús, entre otros. Durante su primer año, el programa visitó 200 establecimientos, de los cuales uno de cada cuatro se adhirieron a la iniciativa.

Trece años inactiva

El Oficat se recuperó durante el 2024, trece años después de su cierre el año 2011. Su puesta en marcha fue una exigencia del grupo municipal de Junts per Catalunya para dar apoyo a las ordenanzas y presupuestos de 2024. La Oficina arrancó con una partida inicial de 35.000 euros, mientras que en 2025 la formación consiguió doblar la inversión, con 65.000 euros. Este año la cantidad ha vuelto a aumentar hasta alcanzar los 100.000 euros. «En la campaña electoral nos quedamos solos defendiendo la lengua catalana y la reapertura del Oficat. Lo conseguimos negociando los presupuestos del 2024 y hoy día es un éxito», reivindica el portavoz de Junts, Jordi Sendra. «Pronto, gracias a Junts, se creará la Mesa por la Lengua. El catalán es el hilo rojo de nuestra nación y herramienta esencial de integración para aquellos que quieren hacer de Tarragona su casa», asegura.

El Oficat también impulsa campañas dirigidas en comercios

Más interés también en el CNL

La Oficina de Promoción del Catalán trabaja de manera coordinada con el Centro de Normalización Lingüística de Tarragona (CNL), que a pesar de ser un organismo de la Generalitat, supervisa y valida los contenidos formativos. En paralelo, el CNL de Tarragona ha registrado un incremento del 27% en las inscripciones con respecto al año anterior. El centro ofrece cursos para adultos desde el nivel inicial (A1) hasta el nivel superior (C2). Actualmente, el primero, dirigido mayoritariamente a personas que no conocen el alfabeto latino, cuenta con más de 100 inscritos.