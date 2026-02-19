Todo a punto para la celebración de los 140 años del Gimnàstic de Tarragona con una gran jornada de actividades

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

El Gimnàstic de Tarragona, junto con la SAE, ha dado el pistoletazo de salida a la celebración de los 140 años de la entidad con una jornada especial pensada para toda la familia. El acontecimiento empezará a las 11 horas en las instalaciones de la Budallera y culminará con el partido del primer equipo delante lo Antecarcome CF a las 16 horas.

Los socios podrán adquirir entradas para el partido de liga al precio de 5 €, con la posibilidad de comprar hasta cuatro entradas adicionales para amigos o familiares. La jornada incluirá la participación de los cuatro grupos castellers, un mural de Orgullo Grana, globo grana y otras sorpresas.

A partir de las 11 horas, en el campo de césped artificial, los nastiquers podrán disfrutar de varias actividades: cata de las secciones polideportivas con 'pasaporte' para superar los retos y entrar al sorteo de productos oficiales, DJ para ambientar la jornada, pintacares e inflables para los más pequeños, servicio de bar a cargo del Bar del Estadio, pizzas de Aboccaperta, galletas y cheesecake de Golossa Cakery, y finales del Maximum pádel del Club Gimnàstic de Tarragona Grand Slam.

A partir de las 13.30 horas, se celebrará una fideuada popular con tiques anticipados al precio de 5 € en la sede del Club y al Pabellón, mientras que el día del acontecimiento costarán 8 € la ración.

La presentación de la jornada ha contado con la participación del consejero de la SAE, Antoni Vallverdú; del vicepresidente del Club Gimnàstic, Enric Batista; y de la responsable de protocolo, Teté García-Ramos.

Esta celebración es sólo el inicio de los actos conmemorativos de los 140 años del Gimnàstic, y a lo largo del año se organizarán más actividades por recordar los 140 años de historia del decano entre los clubs deportivos.