El PP impulsa combustibles renovables y sintéticos en el cluster petroquímico de Tarragona

El Partido Popular ha reclamado fomentar el uso de combustibles renovables y sintéticos en el cluster petroquímico de Tarragona. El diputado Pere Lluís Huguet ha subrayado la necesidad de definir e implementar una estrategia industrial que esté en línea con las directrices europeas, con el objetivo de reforzar la competitividad del sector y acelerar la transición hacia la descarbonización.

Los populares han propuesto que se aprovechen los residuos no reciclables como materia prima, integrando el uso del hidrógeno renovable en sus procesos de producción. «Es una vía para acelerar la descarbonización del sector químico, para reforzar la competitividad industrial y dinamizar el entorno rural mediante la generación de empleo en toda la cadena de valor», ha explicado Huguet.

El PP defenderá poner en marcha la Asociación del Valle del Hidrógeno y desarrollar un plan de trabajo para llevar a cabo una red cerrada de hidrógeno por el polígono petroquímico de Tarragona, con una interconexión en el Puerto de Tarragona y que esté preparada la interconexión con la red troncal de Hidrógeno del corredor sudoccidental de la Unión Europea. «Tenemos que influir a fin de que los proyectos de descarbonización del cluster de Tarragona puedan ser incluidos dentro de los Proyectos de Importancia de Interés Común Europeo y de los instrumentos que puedan salir. La industria de Tarragona tiene que recibir fondos suficientes para llevar a cabo su transformación», ha manifestado el diputado reusense.

El Partido Popular ha constatado que tiene que ser una prioridad de Gobierno definir y desplegar una nueva estrategia que sea competitiva y que facilite el crecimiento de la industria, la productividad y la confianza empresarial. «Se tiene que realizar con criterios estratégicos, objetivos claros, con flexibilidad regulatoria y con visión de largo plazo. Es elemental que la industria sea el eje vertebrador del modelo económico de Tarragona y, por lo tanto, de Cataluña, con el objetivo de incrementar el peso industrial por encima del 20% del PIB, e impulsando su digitalización», ha concluido Huguet.