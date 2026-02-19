Junts y Mercaderies rechazan las pantallas acústicas de 5 metros que quiere poner Adif en Tarragona

Miembros de la plataforma Mercancías por|para el Interior y de Juntos en el Ayuntamiento de Tarragona, después de la rueda de prensa

El grupo municipal de Junts en el Ayuntamiento de Tarragona y la plataforma Mercaderies per l'Interior han rechazado las pantallas acústicas de cinco metros de altura que Adif quiere colocar en diferentes puntos del término municipal de la ciudad para reducir el impacto acústico del paso de trenes. Para el partido y la entidad es una mala solución por el elevado impacto visual que supondría y porque sería contraproducente a nivel patrimonial, especialmente para el anfiteatro romano.

Para minimizar el impacto acústico que tienen los trenes en viviendas próximas a las vías, han propuesto una nueva solución técnica que se empieza a aplicar y que consiste en unas minibarreras de 1,35 metros de hormigón que generan el mismo efecto que las pantallas.