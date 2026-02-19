Detenido en Tarragona por explotación laboral: algunos trabajadores dormían en el almacén

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

La Guardia Civil de Tarragona, en colaboración con la Guardia Urbana de la ciudad e Inspección de Trabajo y Seguridad Social, ha procedido a la detención del administrador de una empresa dedicada a la venta de bebidas en la capital tarraconense, como presunto autor de un delito de trata de seres humanos en el ámbito laboral.

La actuación tiene su origen en una inspección conjunta de ambos cuerpos policiales realizada a finales de 2024, en la que fueron detectados en el interior de un almacén de la localidad varios trabajadores que no se encontraban dados de alta en la Seguridad Social. Posteriormente, en octubre de 2025, en el curso de controles periódicos efectuados en la zona, se volvió a localizar a varias personas desempeñando funciones laborales en el citado establecimiento.

A raíz de estos hechos, se establecieron diversos dispositivos de seguimiento e inspección con el fin de comprobar las condiciones laborales en las que se encontraban trabajando. Fruto de estas actuaciones se detectaron graves irregularidades relacionadas con los horarios y las condiciones de trabajo, constatándose que varios empleados llegaban incluso a pernoctar en el interior del almacén, en espacios habilitados como infraviviendas y en condiciones de insalubridad.

El día 3 de diciembre de 2025 se llevó a cabo una nueva inspección conjunta por los cuerpos actuantes, detectándose en su interior a tres personas en situación administrativa irregular que se encontraban trabajando en ese momento. Tras el análisis de la documentación intervenida y las manifestaciones de varias de las víctimas, los investigadores apreciaron la existencia de diversos indicadores compatibles con un posible delito de trata de seres humanos con fines de explotación laboral.

Entre dichos indicadores se encontraban la limitación de la libertad de los trabajadores, el control y manipulación de su documentación, la dependencia económica, jornadas laborales extenuantes, retribuciones inferiores al salario mínimo interprofesional, así como el férreo control personal por parte del encargado. También se pudo comprobar que los mismos trabajadores intentaban ocultar los hechos a los agentes actuantes, protegiendo a sus opresores, lo que evidenciaba la situación de presión y control a la que estaban sometidos.

Finalmente, el pasado 17 de febrero de 2026, agentes de la Guardia Civil y de la Guardia Urbana procedieron a la detención del administrador de la empresa como presunto responsable de un delito de trata de seres humanos en el ámbito laboral. Las diligencias instruidas fueron presentadas ante el Tribunal de Instancia de Tarragona en funciones de guardia.