El Barcelona Centre Logístico establecerá un grupo de trabajo sobre el sector en Tarragona y Lleida

Publicado por Oriol Castro Redactor Tarragona Creado: Actualizado:

El Barcelona Catalunya Centre Logístico (BCL) constituirá un grupo de trabajo sobre el sector en Tarragona y Lleida. Así lo aprobó el Consejo Ejecutivo de la entidad ayer, a propuesta de su presidente, Santiago Castellà. El lobby tradicionalmente había alternado la presidencia entre el Puerto de Barcelona y el Consorcio de la Zona Franca, y a la que el Port de Tarragona se ha incorporado en este sistema rotativo gracias a un acuerdo con Barcelona. El Puerto de Barcelona ha cedido un año de su presidencia bienal a Tarragona para hacerlo posible.

Hasta ahora, BCL había centrado su actividad en la logística del Área Metropolitana de Barcelona. Con esta decisión, el lobby amplía su alcance territorial hacia el Camp de Tarragona y las Terres de l'Ebre. Desde el Port se remarca que el objetivo no es competir con Barcelona, sino complementarla. Ante la escasez de suelo industrial y logístico y la saturación del área metropolitana barcelonesa, Tarragona se presenta como un espacio para potenciar el liderazgo conjunto de Cataluña y del nordeste peninsular en el panorama logístico estatal, mediterráneo y europeo. La nueva presidencia marca un cambio de tendencia que evidencia el peso que está ganando Port Tarragona dentro del panorama logístico, así como la necesidad de promover alianzas y sinergias para consolidar el liderazgo de Cataluña como región de referencia en el mapa de la logística de Europa y del Mediterráneo.

Además, se han mantenido reuniones de trabajo con el Ayuntamiento de Lleida para explorar sinergias y se ha participado en un acto en la Cámara de Comercio de Zaragoza para identificar oportunidades de colaboración con el sector logístico aragonés.

Alianza portuaria

La alianza entre las autoridades portuarias de Barcelona y Tarragona responde a la necesidad compartida de disponer de infraestructuras logísticas competitivas que garanticen su crecimiento. En este sentido, hay que destacar que los dos grandes puertos de interés estatal de Cataluña colaboran para impulsar la creación de autopistas ferroviarias y de nuevas terminales intermodales dentro de sus hinterlands que promuevan una logística eficiente y moderna.

«Los puertos estamos viviendo un momento de transformación, en el cual ya no nos explicamos únicamente por las infraestructuras que hacemos, sino especialmente por la creación de cadenas de valor en nuestra área de influencia, que generen dinamismo económico y desarrollo social», expresa el presidente de la Autoridad Portuaria de Tarragona, Santiago Castellà.