El Anfiteatro tendrá una nueva pasarela para acceder a la arena

Se eliminará el andamio y la escalera metálica que se instaló el año 2018 de forma provisional para acceder a la arena.GERARD MARTÍ

Publicado por John Bugarin

«Este 2026 será el año del Anfiteatro». Así lo aseguró ayer el consejero de Patrimonio, Nacho García Latorre, quien desglosó las diferentes actuaciones que se llevarán a cabo los próximos meses para mejorar la accesibilidad y la conservación del monumento más emblemático del conjunto arqueológico de Tàrraco. La intervención principal consistirá en la construcción de un nuevo acceso a la arena.

Será una pasarela iluminada que permitirá el paso de personas con movilidad reducida. Según explicó el tercer teniente de alcalde, las obras empezarán «después del verano» y, una vez finalicen, se retirará el andamio y la escalera metálica que se instalaron de forma provisional el año 2018. Más allá de la futura rampa, también se llevarán a cabo trabajos para optimizar el sistema de drenaje, con el objetivo de evitar acumulaciones de agua en episodios de lluvia y filtraciones que puedan estropear la estructura.

Igualmente, se creará un nuevo chiringuito de venta de entradas en la entrada principal del recinto, al que se accede desde el parque de arriba. El conjunto de estas acciones supondrá una inversión global de unos 500.000 euros. García Latorre detalló que el proyecto está supervisado «a nivel municipal» y el consistorio está pendiente de la validación por parte de la Comisión de Cultura de la Generalitat. La previsión, apuntaba el edil, es que «el andamio se pueda haber marchado antes de finales de año».

Paralelamente, el Ayuntamiento de Tarragona está ultimando la redacción del Plan Director del Anfiteatro, cuyas conclusiones se presentarán «en breve». «Será la hoja de ruta para los próximos años, no sólo con respecto a modificaciones u obras concretas, sino también sobre otras afectaciones del entorno», indicó el consejero de Patrimonio, quién añadió que el documento fijará una planificación «a corto, medio y largo plazo para poner de relieve un monumento que lo necesita».

Se ha pedido una ayuda del 2% cultural para hacer prospecciones arqueológicas

En este marco, el gobierno municipal ha solicitado una subvención del 2% Cultural para financiar una nueva fase de prospecciones arqueológicas en este espacio y obtener nuevos datos. García Latorre señaló que ya se ha redactado el proyecto y se ha presentado a la convocatoria impulsada por el Estado.

Inversiones del 2025

Durante el 2025, el consistorio invirtió unos cinco millones en proyectos relacionados con el patrimonio. De estos, más de cuatro han ido a parar al Fòrum de la Colònia. El consejero explicó que las obras finalizarán en primavera y, posteriormente, se impulsará la parte museográfica: «La licitación ya está en marcha». También se destinaron 1,1 millones de euros a la reparación de diferentes espacios del Pretorio y el Circo; y se hicieron intervenciones en la Muralla (250.000 euros), así como en la Casa Canals, el Anfiteatro y otros edificios patrimoniales (250.000 euros). Aparte, en este inicio del 2026, se están consolidando los restos del camino de la Fonteta.

Todo se ha producido en un contexto marcado por la creación del nuevo Consorcio del Patrimonio Romano de Tàrraco como referente en la gestión de uno de los tesoros más preciados de la ciudad. Además, su nacimiento ha coincidido con la celebración del 25.º aniversario de la declaración del conjunto arqueológico como Patrimonio Mundial de la Humanidad por la UNESCO: «El 2025 será un año recordado. No sólo por las inversiones, sino por el cambio en el paradigma y la forma de entender nuestro patrimonio».