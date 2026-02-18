Los visitantes a los monumentos de Tarragona crecen un 41% durante el 2025, hasta los 761.000

Los visitantes a los monumentos de Tarragona se incrementaron un 41% durante el 2025, en comparación con el año anterior, según cifras del consistorio. El circo-pretorio -con 225.823 personas- y el anfiteatro -con 192.098-, fueron los dos espacios que más público tuvieron.

El consejero de Patrimonio de Tarragona, Nacho García, este miércoles ha hecho balance del año 2025, y ha destacado el impacto que tuvieron los actos conmemorativos del 25.º aniversario de la declaración de Tàrraco como Patrimonio Mundial.

Asimismo, ha puesto en valor la creación del Consorcio del Patrimonio Romano que se pondrá en marcha este año y ha dicho que el 2026 "será el año del anfiteatro", ya que se acabará el plan director y empezarán obras para mejorar la conservación.