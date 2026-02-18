Viñuales: «La tercera edición consolida a Tarragona como referente del tenis mesa estatal»

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Tarragona ha vuelto a situarse este miércoles en el centro del tenis mesa español con la celebración de las finales del Campeonato de España Absoluto en el Palau de Deportes Cataluña. El alcalde, Rubén Viñuales, ha sido el encargado de hacer el servicio de honor antes del inicio de las finales, en un acto que también ha servido para dar el pistoletazo de salida a las Copas del Rey y de la Reina, que empiezan esta tarde.

Viñuales ha sido acompañado por el presidente de la Real Federación Española de Tenis de Mesa, Miguel Ángel Machado. Tanto el consistorio como la federación comparten la voluntad de que Tarragona se convierta en la sede estable de estas grandes citas deportivas.

«La tercera edición de estos grandes campeonatos consolida a Tarragona como suyo referente del tenis mesa español», ha afirmado el alcalde, que ha agradecido a la federación «que vuelva a apostar por la ciudad». En este sentido, ha reiterado la voluntad que Tarragona pueda convertirse en la sede permanente de estas competiciones y ha remarcado la apuesta municipal para posicionar la ciudad como capital de referencia en deporte y turismo deportivo.

Por su parte, Machado ha expresado la satisfacción de la federación para volver a la ciudad y ha destacado la acogida recibimiento. También ha apuntado que sería muy positivo poder establecer una sede fija a Tarragona, subrayando la valoración favorable a que hacen federaciones y clubs tanto de las instalaciones como de la organización y el desarrollo de las pruebas.

La representante territorial del Deporte en el Campo de Tarragona, Estefania Serrano, ha puesto de relieve la capacidad organizativa y las infraestructuras deportivas de la ciudad para acoger acontecimientos de alto nivel, y ha remarcado la apuesta institucional para impulsar el turismo deportivo y contribuir a la desestacionalización.

Desde el viernes pasado y hasta el 22 de febrero, el Palau de Deportes Catalunya de l'Anella Mediterrània acoge las principales competiciones estatales de tenis mesa. El fin de semana anterior se disputó la primera parte del Torneo Estatal, que se reanudará el viernes día 20 y finalizará el domingo 22. Paralelamente, desde el domingo y hasta hoy se ha celebrado el Campeonato de España Absoluto con los mejores jugadores y jugadoras del panorama estatal, y a partir de esta tarde y hasta el viernes tendrán lugar las Copas del Rey y de la Reina, las competiciones por equipos más destacadas del calendario.

Las finales del Campeonato de España Absoluto y también las de las Copas del Rey y de la Reina se retransmiten a través de RTVE Play, hecho que permite seguir el acontecimiento por todo el Estado.