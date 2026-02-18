Tarragona entierra la juerga entre llantos y sátira

Imagen del velatorio de la Reina Carnestoltes y su Concubí, que tuvo lugar en el Antic AjuntamentGERARD MARTÍ

Ayer Tarragona cambiaba los colores y los resplandores del Carnaval por el negro riguroso del luto. La ciudad lloraba la muerte de la Reina Carnestoltes y su Concubí, condenadas el lunes a quemar a la hoguera. Así, las capas oscuras sustituían las plumas, y la música festiva dejaba paso a los gemidos que durante toda la tarde se sentían desde el patio del Antic Ajuntament. Allí, los Ninots quedaban plantados, esperando su destino final. En el exterior del edificio, los asistentes hacían cola pegados a la pared.

«Hora y media de demora en la ‘Serpiente Empalmada’. ¿Alguien tiene el Pase Express»?, exclamaba el acomodador, que incluso medía a algunos de los espectadores en la entrada. Claro estaba que la Colla La Bóta, organizadores del acto, todavía no estaba dispuesta a soltar la censurada temática de Mort Aventura, recurrente durante todas las funciones de la fiesta. De hecho, los asistentes eran recibidos en la sala de velatorios con un discurso que evocaba las voces grabadas que se escuchan mientras los operarios aseguran a los visitantes en las atracciones.

«Se permite hacer vídeos torcidos y borrosos que nunca saldrán de tu galería. No se permite comer ni beber: si nosotros no podemos, vosotros tampoco», advertía. Una vez situados, el público recibía un golpe de realidad. «Se os ha acabado la juerga. Mañana todos con la crucecita en el frente y a confesaros», lanzaba el bisbot.

Acto seguido, el clérigo dedicaba una palabra a los difuntos, que escuchaban la oración fúnebre desde sus féretros. «Señor, ponemos en vuestras manos a nuestra hermana Carnestoltes, que acaba de dejarnos. Perdonadle sus faltas y acógela en tu paraíso para disfrutar la vida eterna», recitaba. Una de las lloronas lo corregía. «¡En el infierno también se está muy bien!», apuntaba. «¡Y no hace viento!», añadía el religioso.

El juicio todavía resonaba en la memoria de los presentes, y dos ejecutivos de un cierto parque de atracciones rememoraban sus agravios. «¿Recuerdas estos dos cabrones que nos'chivaron' la temática de estos hijos de puta?», preguntaba uno. No estaban allí para dar el pésame, sino para reclamar el dinero que Sus Majestades les debían.

Acto seguido intervenía a la proxeneta de la Reina, que lloraba su muerte por motivos cuestionables. ¡A mi mejor prostituta, ella lo iluminaba todo! ¡Que bien se abría de piernas»!, clamaba desconsolada, ofendiendo otra de sus chicas que lo acompañaba.

También hacían acto de presencia a su mujer y sus dos hijos. ¡«Me ha dejado sola con una hija! Por el camino me he encontrado en otro», anunciaba. El juez encontraba una clara solución. «Queda claro que Usted no puede con los dos. Llévesela a ella, y a él ¿quién se lo queda»?, cuestionaba el magistrado.

«¡A nosotros nos irá muy bien!», se ofrecía rápidamente el bisbot. Finalmente, la ceremonia se cerraba con un recordatorio de la sentencia: «Ya se ha acabado la fiesta, los quemaremos esta noche». Y así, horas después, en la Plaça de la Font, se cumplía lo que se había decretado.