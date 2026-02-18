Tarragona despliega el 8M con el lema ‘Som Imparables’ y una agenda de actos por toda la ciudad

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

Tarragona se prepara para conmemorar el Día Internacional de las Mujeres con una programación amplia y transversal que quiere combatir las desigualdades de género desde diferentes espacios de la ciudad. La consejería de Igualdad, Políticas Feministas y LGTBI+ impulsa un conjunto de actividades bajo el lema Som Imparables: construimos desde lo que nos une, con la voluntad de reforzar el compromiso colectivo con los derechos de las mujeres.

Durante la presentación del programa, la consejera de Igualdad, Cecilia Mangini, ha remarcado que las desigualdades persisten y adoptan nuevas formas, a menudo más sutiles o digitales, pero con un impacto directo en la vida de las mujeres. Ha advertido que siguen existiendo violencias visibles e invisibles, brechas salariales, sobrecarga de cuidados y limitaciones profesionales y sociales, así como discursos que ponen en riesgo derechos consolidados. En este contexto, ha asegurado que la ciudad no normalizará ningún retroceso en materia de igualdad ni ninguna forma de violencia o desinformación.

La programación empezará el 23 de febrero con la conferencia Reptes y aportaciones del feminismo en la sociedad actual, feminismo urgente, a cargo de la periodista y escritora Núria Valera, al Palau Ferial y de Congresos de Tarragona. Valera es especialista en violencia de género y autora de obras como Feminismo para principiantes y Cansadas, y formó parte del equipo fundacional del primer Ministerio de Igualdad de España.

Entre los actos previos también estará la inauguración de la exposición Donde empieza la Luz, del artista Mer Hausmann, el 3 de marzo; un acto con mujeres gitanas en el Ayuntamiento el 4 de marzo; la representación de la obra Máquinas sexuales en la Sala Trono el 7 de marzo; y un Escape Room titulado Incendi a la Triangle Shirtwaist Company a l’Espai Jove Kesse la misma tarde.

51 puntos, mil caminos de mujeres que han hecho Tarragona



Una de las iniciativas centrales será 51 puntos, mil caminos de mujeres que han hecho Tarragona, una propuesta que da visibilidad a la colección de Puntos de Libro de Mujeres de Tarragona creada por el Ayuntamiento durante más de una década. Actualmente, son 51 las mujeres reconocidas, a las cuales se añadirán tres nuevos puntos en esta edición.

La iniciativa se transformará en una ruta urbana con paradas temáticas, microacciones artísticas y la implicación de entidades, creadoras locales, y el Consejo Municipal de las Mujeres. El objetivo es llevar la memoria femenina a las calles y convertirla en un mapa vivo que conecte pasado, presente y futuro con mirada feminista. Las actividades se desplegarán en los barrios de Bonavista, Sant Pere i Sant Pau, Torreforta y Sant Salvador, y culminarán el 6 de marzo con una ruta desde el Ayuntamiento hasta la plaza Corsini, con conciertos finales.

El acto institucional, el 6 de marzo

El 6 de marzo tendrá lugar la lectura del manifiesto institucional delante del Ayuntamiento, con la participación de mujeres representantes de los cuatro grupos castellers de la ciudad, que levantarán un pilar como símbolo de fuerza colectiva. Previamente, se hará una lectura conjunta con los sindicatos en la plaza de la Mujer Trabajadora.

El 8 de marzo se representará el Ball Parlat Sogra i Nora, organizado por la Asociación Dames i Vells de Tarragona, con actuaciones en los jardines ante la Diputación y al Paseo de las Palmeras.

A lo largo de todo el mes, el Punto Lila recorrerá varios espacios de la ciudad con acciones de sensibilización, y la programación se cerrará el 10 de marzo con el acto de entrega de los Puntos de Libro Mujeres Tarraconenses a la Casa Canales.