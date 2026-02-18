Tarragona amplía el censo de la memoria con 846 nuevas víctimas de la Guerra Civil y el franquismo

Publicado por Redacció Redacció Creado: Actualizado:

La ciudad de Tarragona incorpora a 846 nuevas víctimas de la Guerra Civil y la represión franquista en el registro oficial de memoria democrática. La Generalitat de Catalunya da a conocer hoy un estudio que amplía de manera significativa la información disponible sobre el impacto del conflicto y la dictadura en el municipio.

El estudio, realizado por la historiadora Esther Gutiérrez Escoda, ha permitido identificar e incorporar a la base de datos del Departamento de Justicia y Calidad Democrática a un total de 846 nuevas víctimas, de las cuales 749 han sido identificadas con nombres y apellidos. Las 97 víctimas restantes constan como 'desconocidas', entre las cuales se incluyen hombres, mujeres y niños.

El trabajo también ha profundizado en la documentación de las personas muertas en el Hospital Militar del Cuerpo V del Ejército del Ebro, establecido en el edificio de La Savinosa, donde se han registrado 231 víctimas. De estas, 67 murieron por enfermedad, mayoritariamente a causa del tifus, y no directamente por actos bélicos.

En conjunto, sumando las víctimas identificadas anteriormente y las nuevas incorporaciones, la base de datos recoge actualmente 1.681 inhumaciones de víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista que han sido localizadas en alguna de las fosas del Cementerio municipal de Tarragona. Estas inhumaciones se han podido situar tanto en el Cementerio de Tarragona —en el Panteón Militar, en las fosas comunes dignificadas (incluida la fosa neutra) y en nichos— como el Cementerio Británico (Els Jans).

El total de víctimas registradas en la ciudad de Tarragona se eleva a 2.340 personas: 1.333 corresponden al periodo de la guerra (incluyendo víctimas de los bombardeos, soldados muertos en los frentes o en los hospitales, prisioneros de guerra y víctimas de la violencia en la retaguardia) y 1.007 personas víctimas de la represión franquista, cerca de 800 de las cuales fueron fusiladas, además de las que murieron en la Prisión de Pilats, a causa del tifus o de las deplorables condiciones de reclusión.

El estudio es de acceso libre y consultable en línea, con el objetivo de facilitar la investigación y garantizar el derecho a la verdad de la ciudadanía.

Con este trabajo, la Generalitat sigue avanzando en las políticas públicas de memoria democrática, reforzando el conocimiento riguroso de los hechos y la dignificación de las víctimas.

La presentación pública del estudio tendrá lugar esta tarde en la sede de los Servicios Territoriales del Departamento en Tarragona (avenida de Argentina, 2), en un acto encabezado por el director general de Memoria Democrática, F. Xavier Menéndez.

Investigación documental y trabajo de campo

Este trabajo parte de los datos que la Generalitat ya tenía recogidos a través del Coste humano de la Guerra Civil y del Censo de personas desaparecidas. El estudio combina la consulta de archivos y fondos documentales, la revisión de bibliografía especializada y el trabajo de campo con el objetivo de determinar la localización y el estado de conservación de las fosas y sepulturas de este periodo histórico en la ciudad.

El alcance de la investigación también se hace evidente en el volumen de documentación generada: se han digitalizado 2.465 documentos en formato JPG y se ha elaborado el cuadro de clasificación correspondiente, así como el inventario detallado del fondo.

Sobre el terreno del cementerio, se han podido ubicar los dos osarios, la Parcela Militar y una nueva fosa común (o cuarta fosa), situada entre las islas del cementerio de Sant Nicolau i Santa Inés. Esta nueva fosa queda pendiente de enumeración, dado que no había sido identificada previamente. Igualmente, se ha podido determinar el destino (osario o nicho) de los restos de 25 víctimas.

Desgraciadamente, no ha sido posible localizar ni situar con precisión la llamada Parcela de Santa Marta, aunque aparece documentada en las fuentes consultadas.